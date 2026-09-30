Keskustan puoluesihteeri: Ulkovaltojen valeuutisuhka seuraavan hallituksen työlistalle

2.10.2026 11:01:17 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

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Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho nostaa ulkovaltojen hybridivaikuttamisen ja valeuutisten torjumisen seuraavan hallituksen työlistalle.

- Tarve riippumattomaan tiedonvälitykseen kasvaa, kun vieraat vallat yrittävät horjuttaa eurooppalaisia demokratioita kaikin keinoin. Suomi ei ole tässä poikkeustapaus.

- Tulevan hallituksen on sitouduttava siihen, että kotimaisen riippumattoman tiedonvälityksen palvelut ovat kaikkien suomalalaisten saatavilla.

Nykyisen hallituksen toimet suomalaisen tiedonvälityksen puolustamiseksi Siika-aho lyttää suorasukaisesti.

- Kokoomus leikkaisi Yleisradiolta yli sata miljoonaa euroa, ja perussuomalainen vastuuministeri levittelee käsiään, kun STT:n alasajo heikentää uutistarjontaa. 

- Tuntuu uskomattomalta, että hallitus avaa vapaaehtoisesti oven ulkoiselle vaikuttamiselle. Eivätkö he ymmärrä, että joku täyttää aina uutistyhjiön, Siika-aho hämmästelee.

Yhteyshenkilöt

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