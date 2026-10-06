Uutuuskirja kutsuu pysähtymään: luostareiden ikiaikaista viisautta kiireiseen arkeen

Nykyelämä on täynnä keskeytyksiä, ärsyketulvaa ja jatkuvaa tavoitettavuutta. Munkkimoodi tarjoaa vastalääkkeeksi luostareista tuttua ajattelutapaa: yksinkertaisuutta, hiljaisuutta ja keskittymistä siihen, mikä on aidosti tärkeää.

Susanna Erätuli on tietokirjailija ja retriitinohjaaja, joka työskentelee Hiljaisuuden Ystävät ry:ssä. Hän on syventynyt kristilliseen luostariperinteeseen sekä uskonnontutkimuksen, omakohtaisten kokemusten että lukuisten luostarivierailujen kautta. Munkkimoodi ammentaa tästä vuosisataisesta perinteestä. Sen oivallukset keskittymisestä, levosta, rytmistä ja merkityksellisestä elämästä puhuttelevat ihmisiä maailmankatsomuksesta riippumatta.

Teos johdattaa lukijan ajankohtaisten kysymysten äärelle. Se osoittaa, kuinka vuosisatoja vanhat käytännöt voivat auttaa myös nykyihmistä löytämään elämäänsä rauhaa, rytmiä ja tarkoituksellisuutta.

Kirjassa tarkastellaan muun muassa työn, levon, yksinkertaisuuden, yhteisöllisyyden, luopumisen ja elämän rytmittämisen merkitystä. Samalla Munkkimoodi tarjoaa konkreettisia harjoituksia ja näkökulmia niille, jotka kaipaavat vastapainoa kiireelle ja suorittamiselle.

Erätulen mukaan tietoinen siirtyminen olennaisen äärelle kuuluu niin luostarielämään kuin elämään ylipäätään.

"Luostariin saavuttaessa vastassa on yleensä portti. Se erottaa luostarin ympäröivästä maailmasta ja muistuttaa, että siirtymä on aina myös jonkin taakse jättämistä. Portti voi olla myös vertauskuva. Jokainen kohtaa elämässään ahtaita portteja, tilanteita, joiden läpi kulkeminen vaatii rohkeutta, luopumista tai kärsivällisyyttä."

Munkkimoodi. Luostareiden viisautta arkeen ilmestyy painettuna kirjana, e-kirjana sekä Anna Saksmanin lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 7.10.

Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi