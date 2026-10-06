Uutuuskirja kutsuu pysähtymään: luostareiden ikiaikaista viisautta kiireiseen arkeen
6.10.2026 14:10:25 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Onko mieli usein levoton tai tuntuuko, että arjesta puuttuu jotakin olennaista? Susanna Erätuli tarjoaa uutuusteoksessaan Munkkimoodi luostareiden vuosisataista viisautta nykyihmisen käyttöön.
Nykyelämä on täynnä keskeytyksiä, ärsyketulvaa ja jatkuvaa tavoitettavuutta. Munkkimoodi tarjoaa vastalääkkeeksi luostareista tuttua ajattelutapaa: yksinkertaisuutta, hiljaisuutta ja keskittymistä siihen, mikä on aidosti tärkeää.
Susanna Erätuli on tietokirjailija ja retriitinohjaaja, joka työskentelee Hiljaisuuden Ystävät ry:ssä. Hän on syventynyt kristilliseen luostariperinteeseen sekä uskonnontutkimuksen, omakohtaisten kokemusten että lukuisten luostarivierailujen kautta. Munkkimoodi ammentaa tästä vuosisataisesta perinteestä. Sen oivallukset keskittymisestä, levosta, rytmistä ja merkityksellisestä elämästä puhuttelevat ihmisiä maailmankatsomuksesta riippumatta.
Teos johdattaa lukijan ajankohtaisten kysymysten äärelle. Se osoittaa, kuinka vuosisatoja vanhat käytännöt voivat auttaa myös nykyihmistä löytämään elämäänsä rauhaa, rytmiä ja tarkoituksellisuutta.
Kirjassa tarkastellaan muun muassa työn, levon, yksinkertaisuuden, yhteisöllisyyden, luopumisen ja elämän rytmittämisen merkitystä. Samalla Munkkimoodi tarjoaa konkreettisia harjoituksia ja näkökulmia niille, jotka kaipaavat vastapainoa kiireelle ja suorittamiselle.
Erätulen mukaan tietoinen siirtyminen olennaisen äärelle kuuluu niin luostarielämään kuin elämään ylipäätään.
"Luostariin saavuttaessa vastassa on yleensä portti. Se erottaa luostarin ympäröivästä maailmasta ja muistuttaa, että siirtymä on aina myös jonkin taakse jättämistä. Portti voi olla myös vertauskuva. Jokainen kohtaa elämässään ahtaita portteja, tilanteita, joiden läpi kulkeminen vaatii rohkeutta, luopumista tai kärsivällisyyttä."
Munkkimoodi. Luostareiden viisautta arkeen ilmestyy painettuna kirjana, e-kirjana sekä Anna Saksmanin lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 7.10.
Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Reijo Karhisen elämäkerta vie suomalaisen pankkivallan ytimeen6.10.2026 09:55:48 EEST | Tiedote
Terho Puustisen uutuuskirja Karhinen kertoo, miten Reijo Karhisen ura kietoutui osuuspankkiryhmän nousuun haastajasta Suomen finanssialan markkinajohtajaksi ja yhdeksi Euroopan vahvimmista pankeista. Samalla teos avaa, kuinka OP-ryhmän vallankäyttöä järjestettiin uudelleen, millaisia ristiriitoja muutosten taustalla käytiin ja miten nykyisen OP Pohjolan rakenne sekä valtasuhteet lopulta muotoutuivat.
Viikinkejä, eeppisiä taisteluita ja myyttisiä olentoja: Ragnarök – Fenrir-susi on Nordic mangaa parhaimmillaan5.10.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
Uskomaton matka viikinkien kanssa alkaa! Norjalaiseen mytologiaan perustuva nuorten sarjakuvaseikkailu imaisee mukaansa.
Syksyn pimeneviin iltoihin kaksi uutta, kotimaista true crime -tapausta2.10.2026 09:54:14 EEST | Tiedote
Kun illat pitenevät ja varjot syvenevät, moni sukeltaa tosielämän rikosten maailmaan. Tilda Laaksosen suositun Jäljillä-sarjan viides osa vie lukijat karmivien arvoitusten äärelle, kun taas Risto Majaniemen Sarjamurhaaja sairaalassa avaa pysäyttävän näkökulman henkirikoksiin hoitolaitoksen seinien sisällä.
Camilla Läckbergin uuden Erikoisyksikkö-sarjan ensimmäiset osat Vaiennettu poliisi sekä Vallan vahti vievät valheiden verkkoon, jossa kaiken voi menettää sekunneissa2.10.2026 09:15:00 EEST | Tiedote
Tukholman poliisin erikoisyksiköstä kertova uutuussarja tarjoaa dramatiikkaa, tiukkoja tilanteita ja cliffhangereita niin kuin vain koukuttavien jännärien mestari Camilla Läckberg osaa. Kymmenosaisen sarjan ensimmäiset osat, Vaiennettu poliisi sekä Vallan vahti, ilmestyvät suomeksi 19.10.2026.
Saku Tuomisen uutuuskirja etsii vastauksia yhteen elämämme tärkeimpään kysymykseen: Mikä riittää?1.10.2026 12:50:00 EEST | Tiedote
Saku Tuomisen Mikä riittää? -tietokirja syntyi tarpeesta pohtia, miksi niin moni meistä tuntee nykymaailmassa kahta rinnakkaista tunnetta: toisaalta ahneutta – riittääkö tämä? – ja samaan aikaan riittämättömyyden tunnetta – riitänkö minä? Kirjan ytimessä on kaksi merkittävää päätöstä: kuinka korkealle vaatimustaso on syytä asettaa ja missä asioissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme