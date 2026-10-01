Oma Häme avaa kolmannen lyhytaikaisen yhteisöllisen asumisen yksikön ikäihmisille

Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle avataan maanantaina 5.10. kolmas ikäihmisille suunnattu lyhytaikaisen yhteisöllisen asumisen yksikkö, KuntoRiihi.

10–11-paikkainen KuntoRiihi avataan Lopelle vanhan Salmelan tiloihin. Yksikön tiloissa toimii jatkossa myös kolmena päivänä viikossa kuntouttavaa päivätoimintaa.

Salmelassa aiemmin toiminut ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö siirtyi syksyllä 2025 uusiin tiloihin Willa Eedilään. Willa Eedilä valmistuu Lopelle – asukkaat pääsevät muuttamaan uuteen kotiin syyskuussa - Oma Häme

Oma Hämeellä on tähän asti ollut kaksi lyhytaikaisen yhteisöllisen asumisen yksikköä: KuntoHelmi Hämeenlinnan Tuuloksessa sekä KuntoTyyki Forssassa. Yhteisöllinen asuminen käynnistyi vuonna 2024 pilotilla, ja toiminta vakiintui vuonna 2025. Yhteensä kolmessa yksikössä on 42–43 asiakaspaikkaa.

Lyhytaikainen yhteisöllinen asuminen on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista hoitoa, mutta eivät vielä pysty asumaan omassa kodissaan, esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakas kotiutuu sairaalasta. Palvelu sisältää kotipalvelua, kotisairaanhoitoa ja kuntoutusta. Yksiköissä voi olla myös asiakkaita, jotka jonottavat pitkäaikaiseen yhteisölliseen asumiseen tai ympärivuorokautiseen palveluasumiseen, ja eivät pärjää kotona kotihoidon turvin.

Asuminen on kotihoidon tuottamaa palvelua. Iso osa asiakkaista on yli 75-vuotiaita. Asumispalvelujakson kesto on keskimäärin noin 40 vuorokautta.

Myös pitkäaikaista yhteisöllistä asumista lisätään

Hyvinvointialue avaa myös pari uutta sosiaalihuoltolain mukaista yhteisöllisen asumisen yksikköä.

Forssan Tyykihovin senioritalo siirtyy sosiaalihuoltolain mukaiseen yhteisölliseen asumiseen 1.11.2026 alkaen. Myöhemmin myös Tammelan Tammikartano siirtyy yhteisöllisen asumisen käyttöön. Muutos ei vaikuta nykyisten asukkaiden asumiseen tai palveluihin. Jatkossa Tyykihovin ja myöhemmin myös Tammikartanon asukkailla on aiempaa enemmän mahdollisuuksia osallistua yhteiseen, suunniteltuun toimintaan muiden asukkaiden kanssa.

Sosiaalihuoltolain mukainen yhteisöllinen asuminen on hyvinvointialueen järjestämää asumispalvelua iäkkäille henkilöille, jotka tarvitsevat hoitoa, huolenpitoa ja ikääntyneelle soveltuvan asunnon, mutta eivät ympärivuorokautista palveluasumista. Kanta-Hämeen hyvinvointialue lisää noin 150 pitkäaikaisen yhteisöllisen asumisen paikkaa seuraavan kolmen vuoden aikana.

Ikäihmisten yhteisöllinen asuminen - Oma Häme

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