Kokoomuksen Aalto-Setälä: Myös poliitikkojen on osallistuttava säästötalkoisiin – hallintoneuvostot historiaan
3.10.2026 07:06:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen yhdeksän miljardin euron sopeutusohjelmassa säästöjä haetaan myös poliittisista päätöksentekorakenteista. Kokoomus esittää muun muassa valtionyhtiöiden hallintoneuvostojen lakkauttamista, joululahjarahakäytännön lopettamista. Myös valtionhallintoa tehostetaan ja päällekkäisiä toimintoja karsitaan. Tavoitteena on vähentää turhaa byrokratiaa ja saada veronmaksajien rahoille enemmän vastinetta ilman, että ihmisten palvelut heikkenevät.
Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälän mukaan säästövastuu koskee koko julkista sektoria, myös poliitikkoja.
– Jos vaadimme muulta yhteiskunnalta tehokkuutta ja säästöjä, meidän on oltava valmiita katsomaan myös peiliin. Myös poliitikkojen on osallistuttava säästötalkoisiin, Aalto-Setälä sanoo.
Kokoomuksen ohjelmassa esitetään valtionyhtiöiden hallintoneuvostojen lakkauttamista sekä eduskunnan joululahjarahakäytännön lopettamista. Lisäksi säästöjä tavoitellaan vähentämällä virastojen määrää, kokoamalla päällekkäisiä talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon tehtäviä yhteen sekä tehostamalla julkisia hankintoja.
– Hallintoneuvostot ja joululahjarahat historiaan. Julkisessa taloudessa ei pidä ylläpitää rakenteita vain siksi, että niin on totuttu tekemään. Jokaiselle menolle on pystyttävä perustelemaan, mitä hyötyä siitä on veronmaksajalle, Aalto-Setälä toteaa.
Tuottavuutta voidaan parantaa myös purkamalla turhaa sääntelyä ja hyödyntämällä nykyistä laajemmin digitalisaatiota ja tekoälyä. Paremmalla kilpailutuksella ja yhteishankinnoilla voidaan saavuttaa säästöjä ilman, että palvelujen laatu kärsii.
– Tavoitteena on vähemmän byrokratiaa ja enemmän vastinetta verorahoille. Säästöjen pitää näkyä siinä, että julkinen sektori toimii sujuvammin ja rahat riittävät paremmin ihmisten tarvitsemiin palveluihin, Aalto-Setälä sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Pauli Aalto-SetäläKansanedustaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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