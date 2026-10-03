Kokoomuksen Aalto-Setälä: Myös poliitikkojen on osallistuttava säästötalkoisiin – hallintoneuvostot historiaan

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälän mukaan säästövastuu koskee koko julkista sektoria, myös poliitikkoja.

– Jos vaadimme muulta yhteiskunnalta tehokkuutta ja säästöjä, meidän on oltava valmiita katsomaan myös peiliin. Myös poliitikkojen on osallistuttava säästötalkoisiin, Aalto-Setälä sanoo.

Kokoomuksen ohjelmassa esitetään valtionyhtiöiden hallintoneuvostojen lakkauttamista sekä eduskunnan joululahjarahakäytännön lopettamista. Lisäksi säästöjä tavoitellaan vähentämällä virastojen määrää, kokoamalla päällekkäisiä talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon tehtäviä yhteen sekä tehostamalla julkisia hankintoja.

– Hallintoneuvostot ja joululahjarahat historiaan. Julkisessa taloudessa ei pidä ylläpitää rakenteita vain siksi, että niin on totuttu tekemään. Jokaiselle menolle on pystyttävä perustelemaan, mitä hyötyä siitä on veronmaksajalle, Aalto-Setälä toteaa.

Tuottavuutta voidaan parantaa myös purkamalla turhaa sääntelyä ja hyödyntämällä nykyistä laajemmin digitalisaatiota ja tekoälyä. Paremmalla kilpailutuksella ja yhteishankinnoilla voidaan saavuttaa säästöjä ilman, että palvelujen laatu kärsii.

– Tavoitteena on vähemmän byrokratiaa ja enemmän vastinetta verorahoille. Säästöjen pitää näkyä siinä, että julkinen sektori toimii sujuvammin ja rahat riittävät paremmin ihmisten tarvitsemiin palveluihin, Aalto-Setälä sanoo.