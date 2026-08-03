Wanhan Sataman tapahtumaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 88 prosenttia

Kasvuluku perustuu toteutuneeseen liikevaihtoon vuoden 2025 ja vuoden 2026 yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta. Wanhan Sataman tapahtumaliiketoiminta lähes kaksinkertaisti liikevaihtonsa vertailukaudesta. Kasvu on saatu aikaan yrityksen sisällä tehdyillä toimenpiteillä ja niitä vahvistaa jo selkeästi alkanut talouden vilkastuminen.

Tapahtumien painopisteen muutos näkyy ja tuntuu toiminnassa

Viimeisten vuosien aikana tapahtumatalon toiminnan painopiste on muuttunut. Wanhan Sataman tapahtumaliiketoiminnan johtajan Mari Masalinin mukaan nykyisin pääosa tilaisuuksista on yritysten omille asiakkaille, kumppaneille tai henkilöstölle järjestämiä tapahtumia.

”Wanha Satama tunnetaan suuren yleisön silmissä messuista, mutta nykyisin toimintamme painottuu yritysten omiin tilaisuuksiin. Asiakastilaisuudet, kumppanipäivät ja henkilöstötapahtumat muodostavat suurimman osan tapahtumistamme”, Masalin sanoo.

Wanhan Sataman omistavan The Satama Oy toimitusjohtaja Pasi Miettinen pitää kasvua merkittävänä juuri siksi, että kyse on jo vakiintuneesta toiminnasta.

”Se että vakiintuneena toimijana liikevaihtomme kasvoi tammi–syyskuussa lähes kaksinkertaiseksi vuoden takaisesta, on huomattava muutos ja kertoo koko talouden tilasta”, Miettinen sanoo. "Yritystapahtumat ovat ensimmäisiä kuluja, joista leikataan, ja ensimmäisiä, joihin palataan. Näemme muutoksen omista varauksistamme ennen kuin se näkyy virallisissa tilastoissa. Myös markkinointiviestinnän liiketoiminnan osalta on jo muutaman vaikean vuoden jälkeen nähtävissä selkeitä positiivisia signaaleja, mikä sekin lupaa hyvää koko kansantalouden kannalta"

Teknologinen muutos ja ihmisten käyttäytyminen murroksessa

Miettinen arvioi, että kasvokkaisten tapaamisten merkitys säilyy vahvana työelämän digitalisoituessa.

”Uskon, että tekoälyn ja digitaalisten työvälineiden yleistyessä henkilökohtaisen kohtaamisen arvo korostuu. Asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa halutaan myös saman pöydän ääreen rakentamaan luottamusta”, Miettinen sanoo.

Wanha Satama toimii Helsingin Katajanokalla 1800-luvun makasiinirakennuksessa. Sen muunneltavissa tiloissa järjestetään eri kokoisia yritystilaisuuksia ja muita tapahtumia.