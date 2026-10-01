THL ja KKV: Rahapelaamisen haitat uhkaavat kasvaa uuden rahapelijärjestelmän takia - sääntelyä pelaajien suojaksi on vahvistettava
6.10.2026 00:01:00 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) varoittavat vuonna 2027 toteutuvasta rahapelijärjestelmän muutoksesta. Uusi järjestelmä ei kykene suojelemaan pelaajia riittävästi rahapelihaitoilta, ja ilman sääntelyn vahvistamista haitat uhkaavat lisääntyä. Erityisen suuri huoli kohdistuu nuoriin aikuisiin, joilla rahapeliongelmat ja niihin liittyvä velkaantuminen ovat jo nyt yleisempiä kuin muissa ikäryhmissä.
Suomalainen rahapelijärjestelmä muuttuu vuonna 2027, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle. Markkinoille tulee kymmeniä rahapeliyhtiöitä, jotka kilpailevat samoista asiakkaista.
THL:n ja KKV:n arvion mukaan uuden järjestelmän haittojen ehkäisykeinot eivät vastaa muuttuvan markkinan riskejä. Rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä.
Uudessa järjestelmässä pelihaittojen ehkäisy jää riittämättömäksi
Uudessa järjestelmässä pelaajien talletus- ja tappiorajat ovat yhtiökohtaisia. Sama henkilö voi avata pelitilejä useisiin eri yhtiöihin ja pelata niissä suuria summia rahaa, ilman mahdollisuutta seurata ja hallita rahapelaamisensa kokonaiskulutusta.
Rahapelien markkinoinnin odotetaan lisääntyvän merkittävästi. Vaatimus markkinoinnin maltillisuudesta ei yksin riitä ehkäisemään markkinoinnista aiheutuvia haittoja. Markkinoinnin sääntelyä tulisi siksi tiukentaa. Erityisesti rahapelien markkinointia sosiaalisessa mediassa tulisi kieltää.
”Suomessa lisenssijärjestelmän suunnittelussa on painotettu järjestelmän houkuttelevuutta rahapeliyhtiöille, eikä rahapelihaittojen ehkäisyyn ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Liian salliva sääntely lisää rahapelihaittoja, ja niiden vähentäminen jälkikäteen on vaikeaa”, toteaa KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivo.
Nuoret ovat haavoittuvimmassa asemassa
"Nuorten suojaaminen on nostettava rahapelipolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi", sanoo THL:n pääjohtaja Mika Salminen.
Varhain alkavat ongelmat voivat johtaa velkaantumiseen, vaikeuttaa opiskelua ja työllistymistä sekä heikentää hyvinvointia vuosiksi eteenpäin.
Samaan aikaan rahapelien markkinointi siirtyy yhä enemmän sosiaaliseen mediaan ja muihin digitaalisiin kanaviin. Tämä herättää huolta erityisesti nuorten altistumisesta rahapeliyhtiöiden houkuttelulle.
Haittojen ehkäisemiseksi on tarjolla tehokkaita keinoja
Rahapelihaitat koskettavat pelaajan lisäksi läheisiä ja koko yhteiskuntaa. Haitat ovat pahimmillaan vakavia, kuten mielenterveysongelmia, velkaantumista, maksuvaikeuksia, häätöjä, perheiden ongelmia ja itsemurhia. Rahapelihaitat lisäävät myös palvelujen tarvetta ja siten julkisia menoja.
Siksi uuden rahapelijärjestelmän suojatoimia on vahvistettava.
THL ja KKV ovat esittäneet sääntelyn vahvistamiseksi muun muassa seuraavia keinoja:
- kaiken säännellyn pelitarjonnan kattavat talletus- ja tappiorajat
- alle 24-vuotiaille muita alemmat kulutusrajat
- rahapelaamisen ikärajan nostaminen 20 vuoteen
- verkko- ja maksuliikenne-estot lisenssijärjestelmän ulkopuolisille toimijoille
- bonuspelirahan ja muiden pelaamiseen houkuttelevien kannustimien rajoittaminen
- rahapelien markkinointi sosiaalisessa mediassa tulee kieltää
- riittävät resurssit valvontaan, tutkimukseen ja haittojen ehkäisyyn.
THL ja KKV järjestävät 6.10. klo 10–11.45 seminaarin aiheesta Rahapelimarkkinat avautuvat: onko meillä edessä haittakriisi?.
Seminaaria voi seurata etänä, ja siitä tehdään tallenne, joka on katsottavissa myös myöhemmin.
Lisätietoja
Maria Heiskanen
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 8112
etunimi.sukunimi@thl.fi
Riku Buri
tutkimusohjaaja
KKV
puh. 0295053725
etunimi.sukunimi@kkv.fi
Avainsanat
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
THL viikolla 41/20261.10.2026 15:40:39 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 1.10. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Vanhustenviikolla 5.–11.10. julkaisemme tuoretta tietoa iäkkäiden palveluista Verkkouutiset ma 5.10. Iäkkäiden palvelujen laadun ja riittävyyden vaihtelu hyvinvointialueiden välillä heikentää yhdenvertaisuutta. Suomeen tarvitaan kansallinen iäkkäiden palvelujen laatuohjelma, joka määrittelee palvelujen laatukriteerit, tavoitteet sekä seuranta- ja raportointikäytännöt. Lisätiedot: pauliina.hietaharju(at)thl.fi, puh. 029 524 7172 to 8.10. Julkaisemme kansallisen vanhuspalvelujen asiakastyytyväi
Kysely: Suomalaiset tukevat terveystietojen käyttöä tutkimuksessa – valtaosa haluaa päättää niiden käytöstä itse30.9.2026 00:00:00 EEST | Tiedote
Suurin osa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Samalla lähes yhdeksän kymmenestä katsoo, että ihmisellä tulisi olla oikeus päättää itse omien terveystietojensa käytöstä.
Kutsu: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) seminaari ”Rahapelimarkkinat avautuvat: onko meillä edessä haittakriisi?” 6.10. klo 10–11.45 THL:n tiloissa ja verkossa25.9.2026 09:44:21 EEST | Kutsu
Suomi siirtyy rahapelaamisessa lisenssijärjestelmään kesällä 2027. THL ja KKV arvioivat, että järjestelmä ei kykene suojelemaan pelaajia riittävästi rahapelihaitoilta, ja ilman sääntelyn vahvistamista haitat uhkaavat lisääntyä. Erityisen suuri huoli kohdistuu nuoriin aikuisiin, joilla rahapeliongelmat ja niihin liittyvä velkaantuminen ovat jo nyt yleisempiä kuin muissa ikäryhmissä.
THL viikolla 40/202624.9.2026 15:34:37 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 24.9. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ke 30.9. Findatan ja STM:n kyselyn mukaan suomalaiset suhtautuvat myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa ja terveydenhuollon kehittämisessä. Valtaosa haluaa kuitenkin päättää niiden käytöstä itse. Lisätiedot: antti.piirainen(at)findata.fi, puh. 029 524 7644 ti 6.10. Rahapelaamisen haitat uhkaavat kasvaa uuden rahapelijärjestelmän takia - sääntelyä pelaajien suojaksi on vahvistettava. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) varoitta
THL ja Sydänliitto: Vähemmän suolaa arkeen – elintarvikkeiden terveysvero tukisi väestön terveyttä ja verenpainetasojen laskua24.9.2026 00:00:00 EEST | Tiedote
Suomessa asuvien työikäisten suolan saanti on pysynyt korkeana. Lisäksi verenpainetasojen lasku on pysähtynyt. Jotta kehityssuunta saadaan muutettua paremmaksi, tarvitaan uusia väestötason toimia. Elintarvikkeiden terveysperusteinen veromalli olisi yksi keino kannustaa terveellisempiin vaihtoehtoihin ja helpottaa kuluttajien arjen valintoja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme