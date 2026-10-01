THL ja KKV: Rahapelaamisen haitat uhkaavat kasvaa uuden rahapelijärjestelmän takia - sääntelyä pelaajien suojaksi on vahvistettava

Suomalainen rahapelijärjestelmä muuttuu vuonna 2027, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle. Markkinoille tulee kymmeniä rahapeliyhtiöitä, jotka kilpailevat samoista asiakkaista.

THL:n ja KKV:n arvion mukaan uuden järjestelmän haittojen ehkäisykeinot eivät vastaa muuttuvan markkinan riskejä. Rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä.

Uudessa järjestelmässä pelihaittojen ehkäisy jää riittämättömäksi

Uudessa järjestelmässä pelaajien talletus- ja tappiorajat ovat yhtiökohtaisia. Sama henkilö voi avata pelitilejä useisiin eri yhtiöihin ja pelata niissä suuria summia rahaa, ilman mahdollisuutta seurata ja hallita rahapelaamisensa kokonaiskulutusta.

Rahapelien markkinoinnin odotetaan lisääntyvän merkittävästi. Vaatimus markkinoinnin maltillisuudesta ei yksin riitä ehkäisemään markkinoinnista aiheutuvia haittoja. Markkinoinnin sääntelyä tulisi siksi tiukentaa. Erityisesti rahapelien markkinointia sosiaalisessa mediassa tulisi kieltää.

”Suomessa lisenssijärjestelmän suunnittelussa on painotettu järjestelmän houkuttelevuutta rahapeliyhtiöille, eikä rahapelihaittojen ehkäisyyn ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Liian salliva sääntely lisää rahapelihaittoja, ja niiden vähentäminen jälkikäteen on vaikeaa”, toteaa KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivo.

Nuoret ovat haavoittuvimmassa asemassa

"Nuorten suojaaminen on nostettava rahapelipolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi", sanoo THL:n pääjohtaja Mika Salminen.

Varhain alkavat ongelmat voivat johtaa velkaantumiseen, vaikeuttaa opiskelua ja työllistymistä sekä heikentää hyvinvointia vuosiksi eteenpäin.

Samaan aikaan rahapelien markkinointi siirtyy yhä enemmän sosiaaliseen mediaan ja muihin digitaalisiin kanaviin. Tämä herättää huolta erityisesti nuorten altistumisesta rahapeliyhtiöiden houkuttelulle.

Haittojen ehkäisemiseksi on tarjolla tehokkaita keinoja

Rahapelihaitat koskettavat pelaajan lisäksi läheisiä ja koko yhteiskuntaa. Haitat ovat pahimmillaan vakavia, kuten mielenterveysongelmia, velkaantumista, maksuvaikeuksia, häätöjä, perheiden ongelmia ja itsemurhia. Rahapelihaitat lisäävät myös palvelujen tarvetta ja siten julkisia menoja.

Siksi uuden rahapelijärjestelmän suojatoimia on vahvistettava.

THL ja KKV ovat esittäneet sääntelyn vahvistamiseksi muun muassa seuraavia keinoja:

kaiken säännellyn pelitarjonnan kattavat talletus- ja tappiorajat

alle 24-vuotiaille muita alemmat kulutusrajat

rahapelaamisen ikärajan nostaminen 20 vuoteen

verkko- ja maksuliikenne-estot lisenssijärjestelmän ulkopuolisille toimijoille

bonuspelirahan ja muiden pelaamiseen houkuttelevien kannustimien rajoittaminen

rahapelien markkinointi sosiaalisessa mediassa tulee kieltää

riittävät resurssit valvontaan, tutkimukseen ja haittojen ehkäisyyn.

THL ja KKV järjestävät 6.10. klo 10–11.45 seminaarin aiheesta Rahapelimarkkinat avautuvat: onko meillä edessä haittakriisi?.

Seminaaria voi seurata etänä, ja siitä tehdään tallenne, joka on katsottavissa myös myöhemmin.

Lisätietoja

Maria Heiskanen

erikoistutkija

THL

puh. 029 524 8112

etunimi.sukunimi@thl.fi

Riku Buri

tutkimusohjaaja

KKV

puh. 0295053725

etunimi.sukunimi@kkv.fi