Stadin brankkari ja vuoden ensihoitaja 2026 on valittu
2.10.2026 15:00:00 EEST | Helsingin kaupungin pelastuslaitos | Tiedote
Helsingin pelastuslaitos on valinnut vuoden 2026 Stadin brankkariksi vuoromestari Harri "Hara" Karvosen ja vuoden ensihoitajaksi Salla Rönkön. Pelastuslaitoksen vuosipäivässä palkittiin lisäksi henkilöstön ehdotusten perusteella vuoden ahertaja, vuoden esihenkilö, vuoden asiakaspalvelija ja vuoden työyhteisö.
Harri ”Hara” Karvonen valittiin Stadin brankkariksi 2026
Vuoden Stadin brankkariksi valittu Harri "Hara" Karvonen on työskennellyt Helsingin pelastuslaitoksella vuodesta 2005 lähtien. Työuraan on mahtunut tehtäviä eri pelastusasemilla Helsingissä sekä useita vuosia Pelastuskoulussa kouluttajana ja kurssinjohtajana.
Tunnustus tuntuu Karvosesta erityisen arvokkaalta, koska se tulee omalta työyhteisöltä:
"Ihan mahtavat fiilikset. Olen todella kiitollinen ja otettu tunnustuksesta ja haluan kiittää koko työyhteisöä tästä. Haluan kiittää myös työnantajaa luottamuksesta ja siitä, että olen saanut toimia erilaisissa tehtävissä.”
Pelastuskoulun ajoista hänelle on jäänyt erityisesti mieleen työyhteisö ja kollegoilta saatu tuki.
"Pekossa oli huikea jengi ja loistavia mentoreita, joilta opin paljon. Myös oppilaiden loistava asenne ja motivaatio näkyi ja tuntui opetuksessa. Oli ilo opettaa."
Kouluttaminen on edelleen lähellä Karvosen sydäntä, ja hän pitää Pelastuskoulua tärkeänä ammatillisen kehittymisen paikkana.
Vuonna 2022 Karvonen palasi operatiivisiin tehtäviin. Nykyisessä työpaikassaan Kontulassa hän kertoo viihtyneensä erinomaisesti:
"Olen viihtynyt Kontulassa erittäin hyvin. Meillä on loistava jengi ja töihin on aina mukava tulla.”
Salla Rönkkö on Vuoden ensihoitaja 2026
Vuoden ensihoitajaksi valittu Salla Rönkkö yllättyi tunnustuksesta täysin. Hän kertoo palkinnon tuntuvan erityisen merkitykselliseltä siksi, että tunnustuksen takana ovat omat työtoverit.
"Olin epäuskoinen. Vieläkin on vaikea uskoa tätä palkintoa. Meillä on niin taitavia ensihoitajia, että tunnustus tuli todella suurena yllätyksenä. Pyrin tekemään työt hyvin ja töihin on mukava tulla kun siitä pitää, se varmaan näkyy."
Rönkkö on työskennellyt hoitoalalla vuodesta 2017 lähtien ja Helsingin pelastuslaitoksella ensihoidossa syksystä 2020. Hän on ehtinyt työskennellä Kallion, Erottajan ja Herttoniemen asemilla. Kalliossa Rönkkö on kuitenkin ollut jo useita vuosia ja piipahdukset muilla asemilla olivat lyhyempiä. Kallion asema on iso ja ihmisiä paljon, mutta hän on viihtynyt hyvin:
"Kalliossa on tosi mukava olla. Siellä on hyvää porukkaa, ja kaikissa vuoroissa on kiva työskennellä."
Rönkön mukaan hyvä työyhteisö syntyy jokaisen panoksesta.
"Jokainen on vastuussa työyhteisön ilmapiiristä. Pyrin itse omalla toiminnallani ylläpitämään ja luomaan hyvää fiilistä."
Työssään Rönkköä motivoi mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen.
"Tässä ammatissa voi loputtomasti kehittyä, oppia lisää ja tehdä asioita paremmin. Oma tavoitteeni on ammatillisen osaamiseni jatkuva kehittäminen ja laajentaminen."
Valintakriteereinä ammattitaito, yhteistyö ja sitoutuminen
Helsingin pelastuslaitoksen henkilöstö valitsee vuosittain vuoden Stadin brankkarin ja nyt myös vuoden ensihoitajan.
Pelastuslaitos aloitti vuonna 2011 Stadin brankkari -tunnustuspalkinnon myöntämisen ansioituneelle palomies-ensihoitajalle, paloesimiehelle tai asemamestarille, jotka toimivat pelastus- ja ensihoitotyön etulinjassa.
Vuoden Stadin brankkarin valintakriteereinä ovat ammattitaito, motivaatio, ryhmähenki, arvostus, oma-aloitteisuus, esimerkillisyys, oikeudenmukaisuus, rehtiys, inhimillisyys, laaja-alaisuus, oman tehtävän kiitettävä hoitaminen, poikkeuksellinen uhrautuvuus sekä sitoutuneisuus ammattiin, Helsingin kaupunkiin ja pelastuslaitokseen.
Vuoden ensihoitajan valinnassa painotetaan muun muassa seuraavia asioita: ammattitaito ja sen ylläpitäminen, esimerkillinen ja moitteeton toiminta, terveydenhuoltoalan koulutus, toimiminen pääsääntöisesti operatiivisessa ensihoitotyössä, motivaatio ja oma-aloitteisuus, ryhmähenki ja kollegiaalisuus, laaja-alainen arvostus työyhteisössä, oikeudenmukaisuus ja rehtiys, inhimillisyys, laaja-alainen näkemys omasta työtehtävästä, työtehtävällä poikkeuksellisen ammattitaidon osoittaminen sekä sitoutuneisuus ensihoitajan ammattiin.
Yhteyshenkilöt
Tiina KytömäkiViestintäasiantuntijaHelsingin kaupungin pelastuslaitosPuh:09 310 83333tiina.kytomaki@hel.fi
Tietoja julkaisijasta
Helsingin kaupungin pelastuslaitos tuottaa turvallisuutta ja auttaa hädän hetkellä. Palvelumme ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta ja ensihoito sekä väestönsuojelu ja varautuminen. Yhdellätoista pelastusasemallamme ja neljällä meriasemallamme työskentelee noin 800 henkeä, joista noin 600 pelastus- ja ensihoitopalveluissa.Vuonna 2022 pelastuslaitoksella oli 8632 pelastustoimen ja 64000 ensihoidon hälytystehtävää.
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