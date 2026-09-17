Ilmarisen teknologia- ja kehitysjohtajaksi on nimitetty Tuomas Teuri

Tuomas Teuri on toiminut digitalisista ratkaisuista vastaavana johtajana Helen Oy:ssä vuodesta 2019 lähtien. Sitä ennen hän on työskennellyt pitkään kehittämisen ja tietohallinnon johtotehtävissä terveyspalvelualalla. Hänellä on myös pitkä kokemus finanssialalta.

– Olen iloinen siitä, että saamme Tuomaksen Ilmariseen ja pääsemme viemään yhdessä Ilmarista eteenpäin vahvasti digitalisoituvalla toimialallamme. Tuomaksen rooli on keskeinen, kun hyödynnämme dataa ja teknologiaa rakentaessamme asiakkaillemme entistä parempia palveluita, Ilmarisen toimitusjohtaja Mikko Mursula sanoo.

– Ilmarinen on yhteiskunnallisesti merkittävä dataintensiivinen toimija, jonka mahdollisuuksia nopeasti kehittyvä teknologia merkittävästi kasvattaa. Teknologia- ja kehitysjohtajana tehtäväni on sekä varmistaa vakaan ja luotettavan teknologian perusta että viedä määrätietoisesti kehitystä eteenpäin. Yhtiön kunnianhimoiset digitavoitteet ja vahva pohja tekevät tästä kehitysvaiheesta erityisen kiinnostavan. Olen iloinen päästessäni tuomaan oman kokemukseni tähän työhön, Tuomas Teuri sanoo.

Tuomas Teuri aloittaa Ilmarisessa viimeistään huhtikuun alussa 2027.