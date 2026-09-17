Ilmarinen

Ilmarisen teknologia- ja kehitysjohtajaksi on nimitetty Tuomas Teuri

2.10.2026 14:02:27 EEST | Ilmarinen | Tiedote

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Ilmarisen hallitus on nimittänyt DI Tuomas Teurin Ilmarisen teknologia- ja kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Teuri siirtyy Ilmariseen Helen Oy:n digitaalisten ratkaisujen johtajan tehtävästä.

Ilmarisen toimitalo Helsingin Ruoholahdessa.
Ilmarisen toimitalo Helsingin Ruoholahdessa.

Tuomas Teuri on toiminut digitalisista ratkaisuista vastaavana johtajana Helen Oy:ssä vuodesta 2019 lähtien. Sitä ennen hän on työskennellyt pitkään kehittämisen ja tietohallinnon johtotehtävissä terveyspalvelualalla. Hänellä on myös pitkä kokemus finanssialalta.

– Olen iloinen siitä, että saamme Tuomaksen Ilmariseen ja pääsemme viemään yhdessä Ilmarista eteenpäin vahvasti digitalisoituvalla toimialallamme. Tuomaksen rooli on keskeinen, kun hyödynnämme dataa ja teknologiaa rakentaessamme asiakkaillemme entistä parempia palveluita, Ilmarisen toimitusjohtaja Mikko Mursula sanoo.

– Ilmarinen on yhteiskunnallisesti merkittävä dataintensiivinen toimija, jonka mahdollisuuksia nopeasti kehittyvä teknologia merkittävästi kasvattaa. Teknologia- ja kehitysjohtajana tehtäväni on sekä varmistaa vakaan ja luotettavan teknologian perusta että viedä määrätietoisesti kehitystä eteenpäin. Yhtiön kunnianhimoiset digitavoitteet ja vahva pohja tekevät tästä kehitysvaiheesta erityisen kiinnostavan. Olen iloinen päästessäni tuomaan oman kokemukseni tähän työhön, Tuomas Teuri sanoo.

Tuomas Teuri aloittaa Ilmarisessa viimeistään huhtikuun alussa 2027.

Yhteyshenkilöt

Mikko Mursula, toimitusjohtaja, Ilmarinen, p. 010 284 3840, mikko.mursula@ilmarinen.fi
Sami Ärilä, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Ilmarinen, p. 0400 271066, sami.arila@ilmarinen.fi
Tuomas Teuri, p. 040 754 9507

Kuvat

Ilmarisen teknologia- ja kehitysjohtajaksi nimitetty Tuomas Teuri.
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Tietoja julkaisijasta

Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on noin 70 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi

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