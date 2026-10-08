Lilla Teaterns nya pjäs handlar om att försöka hitta sin plats mellan två kulturer / Lilla Teaternin uutuusnäytelmä kertoo oman paikan etsimisestä kahden kulttuurin välissä

När Baba (Elihú Galván) förlorar sitt jobb börjar han i hemlighet arbeta som maskot på olika tillställningar. En lyxfest slutar katastrofalt när Baba, klädd i kanindräkt, sjunker ner i en simbassäng. Efter händelsen börjar dottern (Antonia Atarah) söka svar på hur hennes far hamnade i en situation där allt rasade samman. Han hade arbetat i åratal för att hitta sin plats i det nya landet.

När Baba faller i poolen är kl. 23.47 är en pjäs om att ha sina rötter annanstans än där livet utspelar sig samtidigt som den skildrar en rörande far- och dotter-relation. Föreställningen undersöker också känslan av att behöva ta ansvar för sina föräldrar i ett nytt hemland.

”Det är en otroligt stark pjäs som skildrar aktuella teman som klass och skam på ett fräscht och spännande sätt, och lyckas vara på samma gång djupt berörande och underhållande”, berättar regissören Hallveig Eiríksdóttir, som i den här produktionen leder en mångkulturell arbetsgrupp.

“Pjäsen speglar starkt min egen uppväxt och bär på en synvinkel vi ofta inte ser. Jag vet att den kan beröra så många andra i utanförskap som känner sig mindre värda eller inte får sin röst hörd”, konstaterar skådespelaren Antonia Atarah, som har rötter i Ghana och gjorde sitt genombrott som Ronja Rövardotter på Svenska Teatern 2023.

När Baba faller i poolen är klockan 23.47 tilldelades 2021 ett erkännande av Spaniens institut för scenkonst och musik (INAEM) för sitt nyskapande teaterspråk. Pjäsen har ett språk och en rytm som hämtar influenser från olika länder, kulturer och sociolekter. På Lilla Teatern har pjäsen lokaliserats till Finland och texten innehåller t.ex. somaliska, spanska, engelska, finska, arabiska och frafra, språket som Atarah pratar med sin egen pappa.

Rollen som Baba spelas av Elihú Galván, som har sina rötter i Meksiko och har bott och jobbat i Finland i 22 år som bl.a. skådespelare, teaterregissör och dramainstruktör.

"Min familj har alltid skojat att jag är en usel skådespelare och att min största bedrift blev att få spela en statistroll i en monolog. Jag reste ända till Finland med siktet inställt på stora framgångar på scenen, men i stället står jag nu här i en kanindräkt. Det gör Baba till en roll som för mig är både komisk, sorglig och väldigt igenkännbar”, säger Galván.

Den spansk-svenska författaren Astrid Menasanch Tobieson gästar premiären i Helsingfors den 29 oktober. Menasanch Tobieson skriver och regisserar samhällelig teater som präglas av ett filosofiskt och poetiskt uttryck. Genom språkliga val kommer humor och maktrelationer till uttryck i hennes texter.

Föreställningsspråk svenska. Föreställningen textas till finska, svenska och engelska via mobilapplikationen Subtitle Mobile.

På scen Antonia Atarah och Elihú Galván. Författare Astrid Menasanch Tobieson. För regin står Hallveig Eiríksdóttir, texten har lokaliserats till Finland av Kasimir Koski, scenografi och dräktdesign av Riku Suvitie. Ljus- och videodesign av Ville Tolvanen, ljuddesign av Moe Mustafa. Maskdesignen är skapad av Jutta Kainulainen.

När Baba faller i poolen är kl. 23.47, premiär 29.10.2026 på Lilla Teatern, Georgsgatan 30, Helsingfors.

Föreställningen inleder ett treårigt samarbete mellan Helsingfors Stadsteater, Wasa Teater och Åbo Svenska Teater, där teatrarna i tur och ordning producerar var sin föreställning som sedan spelar på de andra orterna. När Baba faller i poolen är klockan 23.47 spelperiod på Wasa Teater 13.1 – 2.2.2027 och på Åbo Svenska Teater 11.2 -20.3.2027.

Läs mer om pjäsen och författaren på Teaterinfo Finland, Tinfos webbsida (på finska).

Biljettpris på Helsingfors Stadsteater: normalpris 43 €, studerandepris 21,50 € (må–to), pensionärspris 40 € (må–to).

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Lilla Teaternin uutuusnäytelmä kertoo oman paikan etsimisestä kahden kulttuurin välissä

Astrid Menasanch Tobiesonin När Baba faller i poolen är kl. 23.47 on koskettava näytelmä oman paikan etsimistä eri kulttuurien välissä. Näytelmän ohjaa islantilainen Hallveig Eiríksdóttir ja se saa ensi-iltansa Helsingin Kaupunginteatterin ruotsinkielisellä näyttämöllä Lilla Teaternissa 29. lokakuuta. Rooleissa nähdään Antonia Atarah ja Elihú Galván.

Baba (Elihú Galván), menettää työnsä ja alkaa salaa työskennellä maskottina erilaisissa tapahtumissa. Eräänä iltana ylelliset juhlat päättyvät katastrofiin, kun Baba vajoaa jänisasuun pukeutuneena uima-altaaseen. Tapahtuman jälkeen tytär (Antonia Atarah) alkaa etsiä vastauksia siihen, miten hänen isänsä päätyi tilanteeseen, jossa kaikki romahti. Isä oli tehnyt vuosia töitä löytääkseen paikkansa uudessa maassa.

Näytelmä tarkastelee, miltä tuntuu kantaa vastuuta vanhemmistaan uudessa kotimaassa. Se käsittelee kokemusta juurista, jotka ovat aivan muualla kuin siinä todellisuudessa, jossa elää, ja kertoo samalla myös koskettavasti isän ja tyttären suhteesta.

”Kyseessä on uskomattoman vahva näytelmä, joka käsittelee ajankohtaisia teemoja, kuten luokkaa ja häpeää, raikkaalla ja kiehtovalla tavalla. Se onnistuu olemaan samanaikaisesti syvästi koskettava ja viihdyttävä”, sanoo ohjaaja Hallveig Eiríksdóttir, jolla on tässä tuotannossa johdettavanaan monikulttuurinen työryhmä.

"Tunnistan näytelmässä paljon omasta taustastani. Se tuo näyttämölle näkökulman, jota harvoin näkee. Tiedän, että se voi koskettaa monia muitakin ulkopuolisuutta kokevia, jotka tuntevat olevansa vähempiarvoisia tai eivät saa ääntään kuuluviin", kertoo ghanalaistaustainen näyttelijä Antonia Atarah, joka teki läpimurtonsa Ronja Ryövärintyttäressä Svenska Teaternissa 2023.

När Baba faller i poolen är klockan 23.47 sai vuonna 2021 Espanjan esittävien taiteiden ja musiikin instituutin (INAEM) huomionosoituksen teatterikieltä uudistavana tekstinä. Näytelmän kieli ja rytmi on saanut vaikutteita eri maista, kulttuureista ja puhetavoista. Lilla Teaternin versiossa näytelmä on lokalisoitu Suomeen, ja siinä kuullaan muun muassa somalia, espanjaa, englantia, suomea, arabiaa sekä frafraa, kieltä, jota Atarah puhuu oman isänsä kanssa.

Baban roolissa nähdään 22 vuotta sitten Meksikosta Suomeen muuttanut Elihú Galván, joka on työskennellyt muun muassa näyttelijänä, teatteriohjaajana ja draamaopettajana.

”Perheeni vitsailee, että olen aina ollut surkea näyttelijä, ja että paras saavutukseni on loppujen lopuksi sivurooli monologissa. Matkustin kauas Suomeen tähdäten suureen menestykseen, mutta nyt esiinnyn jäniksen puvussa. Se tekee Baban roolista minulle samaan aikaan hauskan, surullisen ja valtavan samaistuttavan”, sanoo Elihú Galván.

Ruotsalais-espanjalainen näytelmäkirjailija Astrid Menasanch Tobieson saapuu Helsinkiin juhlistamaan ensi-iltaa 29 lokakuuta. Menasanch Tobieson kirjoittaa ja ohjaa yhteiskunnallista teatteria, joka erottuu filosofisella ja runollisella otteellaan. Huumori ja valtasuhteet nousevat esiin hänen tekstiensä kielellisissä valinnoissa.

Esityskieli on ruotsi. Esitys tekstitetään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Subtitle Mobile -sovelluksella.

Näyttämöllä Antonia Atarah ja Elihú Galván. Kirjailija Astrid Menasanch Tobieson. Ohjauksesta vastaa Hallveig Eiríksdóttir. Tekstin on lokalisoinut Suomeen Kasimir Koski. Lavastuksen ja puvut on suunnittelut Riku Suvitie. Valo- ja videosuunnittelusta vastaa Ville Tolvanen, äänisuunnittelusta Moe Mustafa. Naamioinnin on suunnitellut Jutta Kainulainen.

När Baba faller i poolen är kl. 23.47, ensi-ilta 29.10.2026, Lilla Teatern, Yrjönkatu 30, Helsinki.

Näytelmä käynnistää Helsingin Kaupunginteatterin, Wasa Teaterin ja Åbo Svenska Teaterin kolmivuotisen yhteistyön, jossa kukin teatteri vuorollaan tuottaa yhden esityksen, joka myöhemmin nähdään myös muilla paikkakunnilla. När Baba faller i poolen är klockan 23.47 -näytelmän esityskausi on Wasa Teaterissa 13.1.-2.2.2027 ja Åbo Svenska Teaterissa 11.2.-20.3.2027.

Lue lisää näytelmästä ja kirjailijasta Teatterin tiedotuskeskus Tinfon verkkosivuilla.

Lippujen hinnat Helsingin Kaupunginteatterissa: peruslippu 43 €, opiskelijalippu 21,50 € (ma-to), eläkeläislippu 40 € (ma-to).

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