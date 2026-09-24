Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus

Vetelin alueella käynnistyi uusi maanteiden hoitourakka 1.10.2026

2.10.2026 13:14:06 EEST | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote

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Vetelin alueen maanteiden hoitourakassa aloittaa uutena pääurakoitsijana Destia Oy. Aiemmin alueen maanteiden hoidosta vastasi YIT Road Oy, joka vaihtuu nyt viisivuotisen sopimuskauden jälkeen.

Rekka ajaa maantiellä metsän keskellä aurinkoisena kesäpäivänä.
Maanteiden hoitourakassa urakoitsijalle kuuluvat alueen maanteiden kesä- ja talvihoito, kunnossapito sekä tienhoitoon liittyvät hankinnat. Urakoitsija vastaa urakka-alueensa tienhoitoon ja kunnossapitoon liittyvistä töistä valtakunnallisten laatuvaatimusten mukaisesti. Kuva elinvoimakeskus.

Syksyn kilpailutuksessa oli myös Pietarsaaren maanteiden hoitourakka. Alueella pääurakoitsijana toimii Destia Oy, joka on ollut elinvoimakeskuksen palveluntuottajana myös edellisessä viisivuotisessa hoitourakassa. Maanteiden hoitourakat ovat kestoltaan viisivuotisia.  

Urakoitsija vastaa tienhoidosta ympäri vuoden 

Maanteiden hoitourakassa urakoitsijalle kuuluvat alueen maanteiden kesä- ja talvihoito, kunnossapito sekä tienhoitoon liittyvät hankinnat. Urakoitsija vastaa urakka-alueensa tienhoitoon ja kunnossapitoon liittyvistä töistä valtakunnallisten laatuvaatimusten mukaisesti. Talvikaudella urakoitsijan tärkeimpiä tehtäviä ovat muun muassa auraus- ja liukkaudentorjuntatyöt. Kesäkaudella tehdään esimerkiksi sorateiden ja päällystettyjen teiden hoitotoimenpiteitä, tievarsien niittoa ja raivausta sekä kuivatuksen parantamiseen liittyviä töitä. Tavoitteena on varmistaa tiestön turvallinen ja sujuva käyttö kaikkina vuodenaikoina. 

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen hallinnoimalla alueella maanteitä hoidetaan yhteensä yhdeksässä hoitourakassa. Vetelin urakka on viisi vuotinen ja alueella on hoidettavana noin 750 kilometriä. Alue käsittää Kaustisen, Vetelin, Perhon, Halsuan, Toholammin ja Lestijärven kuntien alueet.  

Kaikille käyttäjille avoimesta palvelusta https://suomenvaylat.vayla.fi/ löydät tarkemman urakkakohtaisen aluejaon hakutoiminnolla. Palvelusta löydät myös paljon erilaisia tietoja liittyen maanteiden hoitoluokkiin ja kuntotietoihin.  

Ajantasaista tietoa maanteiden kunnossapitotoimenpiteistä löytyy Liikennetilanne-palvelusta. Tien kuntoon liittyvissä asioissa ensisijainen palautekanava on Liikenteen asiakaspalvelun palauteväylä.  

Avainsanat

vetelimaanteethoitourakkadestiakunnossapito

Yhteyshenkilöt

Elinvoimakeskus

Katja Levola, kunnossapitopäällikkö 
p. 0295 036 262 
Janne Saari, kunnossapitovastaava 
p. 0295 022 132 
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

Maanteiden hoidon projektipäälliköihin saa yhteyden Liikenteen asiakaspalvelun kautta.
Liikenteen asiakaspalvelu: liikenteen.asiakaspalvelu@elinvoimakeskus.fi.
Puhelinpalvelun numero on 0295 020 600

Kuvat

Rekka ajaa maantiellä metsän keskellä aurinkoisena päivänä.
Maanteiden hoitourakassa urakoitsijalle kuuluvat alueen maanteiden kesä- ja talvihoito, kunnossapito sekä tienhoitoon liittyvät hankinnat. Urakoitsija vastaa urakka-alueensa tienhoitoon ja kunnossapitoon liittyvistä töistä valtakunnallisten laatuvaatimusten mukaisesti. Kuva elinvoimakeskus.
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Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.

Logo: Elinvoimakeskus, Livskraftscentralen.

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