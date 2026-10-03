Kokoomuksen Sarkomaa: Kunnilla on oltava vapaus käyttää rahansa siihen, mikä on ihmisille tärkeintä

– Julkisen talouden sopeutusta ei voida tehdä niin, että jokainen hallinnon taso rajataan sen ulkopuolelle. Myös kuntien on osallistuttava. Sopeuttamisessa on kuitenkin kyse juuri valinnoista ja tärkeysjärjestyksestä. Kokoomukselle koulutus ja lasten ja nuorten tulevaisuuden mahdollisuudet ovat niitä asioita, joista haluamme vahvasti pitää kiinni, Sarkomaa sanoo.

Sarkomaa muistuttaa, että kuntien valtionosuudet ovat yleiskatteista rahoitusta. Valtio päättää rahoituksen tasosta, mutta kunnat päättävät itse, miten rahat käytetään ja mistä mahdolliset säästöt tehdään.

– Valtionosuuksien tarkastelu ei ole valtion päätös vähentää opettajia tai heikentää lasten koulupäivää. Kunnilla on vastuu tehdä omat arvovalintansa ja laittaa menonsa tärkeysjärjestykseen. Meidän lähtökohtamme on, että laadukkaasta perusopetuksesta pidetään huolta myös silloin, kun julkista taloutta sopeutetaan. Olemme toimineet sen mukaisesti tällä vaalikaudella panostamalla 200 miljoonaa euroa lisää perusopetukseen. .

Sarkomaan mukaan tämän vuoksi kokoomus tavoittelee nykyistä vahvempia kuntia, joiden tehtävät ja vastuut vastaavat paremmin niiden todellista kantokykyä. Samalla puolue haluaa purkaa kuntien toimintaa sitovia normeja ja hallinnollisia velvoitteita, jotta kunnille jää enemmän liikkumatilaa kohdentaa voimavaransa tärkeimpiin tehtäviin.

– Kunnan tärkein tehtävä ei ole ylläpitää jokaista rakennetta ja hallinnollista velvoitetta ennallaan. Tärkeintä on huolehtia siitä, että lapset saavat laadukasta varhaiskasvatusta ja opetusta sekä hyvät eväät tulevaisuuteen. Mitä enemmän pystymme purkamaan turhia normeja ja hallintoa, sitä enemmän kunnilla on mahdollisuuksia käyttää rahat siihen, mikä ihmisille on oikeasti tärkeää.

Sarkomaa korostaa, että kokoomuksen talouslinjassa koulutus ja osaaminen ovat myös keskeisiä hyvinvointi- ja kasvupolitiikan välineitä. Kokoomus haluaa varmistaa, että jokainen suomalainen voi jatkossakin opiskella maksuttomasti tohtoriksi saakka. Puolueen Jarrua velalle -sopeutusohjelmaan sisältyy linjaus korkeakoulujen pääomittamisesta viidellä miljardilla eurolla.

– Vastuullinen taloudenpito ja koulutukseen panostaminen eivät ole toistensa vastakohtia. Sivistyksen ja koulutuksen puolustaminen ja kehittäminen on kokoomukselle arvovalinta ja välttämätön ehto Suomen ja jokaisen suomalaisen menestykselle.

Kokoomuksen esittämässä Jarrua velalle -ohjelmassa esitetään säästöjä, mutta samalla tehdään valintoja siitä, mitä suojataan ja mihin halutaan panostaa. Koulutus, osaaminen ja nuorten tulevaisuus kuuluvat näihin arvovalintoihin.

– Haluamme antaa jokaiselle lapselle vahvan alun varhaiskasvatuksessa, vahvistaa peruskoulua sekä turvata jokaiselle nuorelle tutkinnon ja mahdollisuuden tavoitella unelmiaan. Ovet on avattava korkeakouluun yhä useammalle ja Suomi on vietävä maailman huipulle tutkimuksessa ja innovaatioissa. Korkeakoulujen pääomittamisella vahvistaisimme osaamista, tutkimusta ja kasvun edellytyksiä.