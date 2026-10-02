SDP:n Marko Asell: Pienituloisten perheiden lasten harrastusmahdollisuuksia tuettava enemmän

Asellin mukaan lasten mahdollisuus harrastaa ei saa riippua perheen taloudellisesta tilanteesta. Harrastusten kustannukset ovat viime vuosina nousseet samaan aikaan, kun monet perheet ovat joutuneet kiristämään talouttaan. Tämä lisää riskiä sille, että lapset ja nuoret joutuvat luopumaan itselleen tärkeistä harrastuksista.

– Harrastukset ovat paljon enemmän kuin vapaa-ajan tekemistä. Ne tukevat lasten ja nuorten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, vahvistavat sosiaalisia suhteita ja tarjoavat mahdollisuuksia oppia uusia taitoja. Kenenkään ei pitäisi jäädä harrastusten ulkopuolelle vanhempien lompakon paksuuden vuoksi", Asell sanoo.

Aloitteessa ehdotetaan, että tukea voitaisiin käyttää esimerkiksi harrastusmaksujen, välineiden, varusteiden ja muiden harrastamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Tavoitteena on madaltaa osallistumisen kynnystä ja turvata harrastusmahdollisuudet myös heikommassa taloudellisessa asemassa oleville lapsille ja nuorille.

Asell korostaa, että kyse on yhdenvertaisuudesta ja ennaltaehkäisevästä hyvinvointipolitiikasta.

– Kun lapsi pääsee mukaan harrastukseen, hän saa mahdollisuuden kuulua joukkoon, kokea onnistumisia ja rakentaa omaa tulevaisuuttaan. Samalla ehkäisemme yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Tämä on inhimillisesti oikein ja myös yhteiskunnan kannalta viisas investointi, Asell toteaa.