Kokoomuksen Castrèn: Kokoomus hakisi sote-säästöjä kohdentamalla rahat hoitoihin, joista potilas todella hyötyy

– Hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu sukupolvien työn ja vastuun varaan. Jotta voimme turvata laadukkaat palvelut myös tulevaisuudessa, julkisen talouden velkaantuminen on saatava hallintaan, Castrén sanoo.

Castrén korostaa, että sosiaali- ja terveydenhuollossa huomion tulee kohdistua ennen kaikkea hoidon laatuun, saatavuuteen ja vaikuttavuuteen.

– Tärkeintä ei ole hallinnon rakenne, vaan se, että ihmiset saavat oikea-aikaista, turvallista, ja vaikuttavaa hoitoa, joka perustuu tieteelliseen näyttöön. Hallintoa on kevennettävä ja voimavarat suunnattava sinne, missä niistä on eniten hyötyä potilaalle, Castrén toteaa.

Kokoomus esittää valtakunnallisen palveluvalikoimaviranomaisen perustamista. Sen tehtävänä olisi koota yhteen hoitojen arviointi, parhaiden käytäntöjen edistäminen ja palveluvalikoimaa koskeva päätöksenteko. Tavoitteena on varmistaa yhdenvertainen ja vaikuttava hoito koko Suomessa.

Castrén haluaa myös luopua vähähyötyisistä hoidoista ja vahvistaa tutkimusnäyttöön perustuvaa päätöksentekoa.

– Hoitojen ja lääkkeiden käyttöönoton tulee perustua vaikuttavuuteen ja potilaalle syntyvään hyötyyn. Emme voi käyttää rajallisia resursseja hoitoihin, jotka eivät paranna ihmisten terveyttä. Jokainen euro on käytettävä mahdollisimman viisaasti, Castrén sanoo.

Samalla Kokoomus haluaa helpottaa sote-ammattilaisten työtä kehittämällä tiedonhallintaa. Tavoitteena on, että tiedot kirjataan kerran ja ne ovat sujuvasti käytettävissä eri järjestelmien välillä.

– Kun ammattilaisten aikaa ei kulu tarpeettomaan byrokratiaan, aikaa jää enemmän potilaille. Tärkeintä on aina ihminen, joka hakee vaivaansa hoitoa, Castrén toteaa.