Kokoomuksen Castrèn: Kokoomus hakisi sote-säästöjä kohdentamalla rahat hoitoihin, joista potilas todella hyötyy
4.10.2026 09:02:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kansanedustaja Maaret Castrénin mukaan julkisen talouden tasapainottaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuuden parantaminen kulkevat käsi kädessä. Kokoomuksen velka kuriin -ohjelma vahvistaisi julkista taloutta 9 miljardin euron menosäästöillä ilman veronkorotuksia ja kohdentaisi soten voimavaroja nykyistä tehokkaammin potilaiden tarpeisiin.
– Hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu sukupolvien työn ja vastuun varaan. Jotta voimme turvata laadukkaat palvelut myös tulevaisuudessa, julkisen talouden velkaantuminen on saatava hallintaan, Castrén sanoo.
Castrén korostaa, että sosiaali- ja terveydenhuollossa huomion tulee kohdistua ennen kaikkea hoidon laatuun, saatavuuteen ja vaikuttavuuteen.
– Tärkeintä ei ole hallinnon rakenne, vaan se, että ihmiset saavat oikea-aikaista, turvallista, ja vaikuttavaa hoitoa, joka perustuu tieteelliseen näyttöön. Hallintoa on kevennettävä ja voimavarat suunnattava sinne, missä niistä on eniten hyötyä potilaalle, Castrén toteaa.
Kokoomus esittää valtakunnallisen palveluvalikoimaviranomaisen perustamista. Sen tehtävänä olisi koota yhteen hoitojen arviointi, parhaiden käytäntöjen edistäminen ja palveluvalikoimaa koskeva päätöksenteko. Tavoitteena on varmistaa yhdenvertainen ja vaikuttava hoito koko Suomessa.
Castrén haluaa myös luopua vähähyötyisistä hoidoista ja vahvistaa tutkimusnäyttöön perustuvaa päätöksentekoa.
– Hoitojen ja lääkkeiden käyttöönoton tulee perustua vaikuttavuuteen ja potilaalle syntyvään hyötyyn. Emme voi käyttää rajallisia resursseja hoitoihin, jotka eivät paranna ihmisten terveyttä. Jokainen euro on käytettävä mahdollisimman viisaasti, Castrén sanoo.
Samalla Kokoomus haluaa helpottaa sote-ammattilaisten työtä kehittämällä tiedonhallintaa. Tavoitteena on, että tiedot kirjataan kerran ja ne ovat sujuvasti käytettävissä eri järjestelmien välillä.
– Kun ammattilaisten aikaa ei kulu tarpeettomaan byrokratiaan, aikaa jää enemmän potilaille. Tärkeintä on aina ihminen, joka hakee vaivaansa hoitoa, Castrén toteaa.
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Yhteyshenkilöt
Maaret CastrénKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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