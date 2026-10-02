Työntekijä putosi katolta työmaalla – toimitusjohtajalle sakkoja ja yhtiölle yhteisösakko

Tuomio liittyi 8.4.2024 vesikattoremontin yhteydessä Etelä-Karjalassa sattuneeseen työtapaturmaan, jossa rakennusliikkeen työntekijä putosi talon katolta noin 3–4 metrin korkeudesta maahan. Työntekijä oli kiivennyt katolle kiinnittämään turvaköyttä, johon turvavaljaat oli tarkoitus kiinnittää. Työtekijä putosi, ennen kuin oli saanut kiinnitettyä turvaköyden.

Käräjäoikeuden mukaan kohteeseen tehdyssä turvallisuussuunnitelmassa kyseisen työvaiheen putoamissuojaukseksi oli suunniteltu käytettäväksi ainoastaan turvavaljaat. Työturvallisuuslainsäädännön mukaan rakenteelliset ratkaisut ovat ensisijainen putoamiselta suojaava keino ennen henkilökohtaisia suojaimia. Käräjäoikeus katsoi, että koska kyseiseen kohteeseen oli myöhemmin rakennettu telineet, olisi ne ollut mahdollista pystyttää myös aikaisemmassa työvaiheessa.

Asiassa katsottiin, että työn vaarojen arviointi ja vaarojen poistaminen oli ollut puutteellista, kun työ oli suunniteltu tehtäväksi aluksi vain turvavaljaiden varassa. Työnantajan ei myöskään katsottu toimineen huolellisesti, kun tämä ei ollut tarkkaillut työympäristön ja työtapojen turvallisuutta tai toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen.

Putoamissuojauksen riittävyys on varmistettava kaikissa työvaiheissa

Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosaston juristi Juulia Virtanen muistuttaa vaarojen selvittämisen ja arvioinnin sekä vaarojen poistamisen tärkeydestä rakennustyömailla.

”Putoamissuojauksen suunnittelussa tulee huolehtia, että valitaan asianmukainen putoamissuojaus. Putoamissuojauksen riittävyys on varmistettava kaikissa työvaiheissa”, Virtanen toteaa.

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden tuomio R 731/2025/1330. Tuomio ei ole lainvoimainen.