Aula & Co:n messuohjelma – kansainvälisinä vieraina Milja Kaunisto (Ranska), Illarion Pavljuk (Ukraina) ja Heather Morris (Uusi-Seelanti)
2.10.2026 14:03:12 EEST | Kustannusosakeyhtiö Aula & Co | Tiedote
Tämän vuoden kirjamessuhaastatteluissa on teemoina muun muassa kuvanveistäjä Eva Ryynäsen ja okkultisti Tapio Kotkavuoren kiehtovat elämät, Lappi arktisten dekkareiden näyttämönä, historian uhmakkaat naiset, vihastuminen ja seksistä kirjoittaminen, suuret kertojat, syksyn odotetut uutuudet sekä klassikkojen klassikot.
Ulkomaisia messuvierailijoita ovat ukrainalainen kirjailija ja Ukrainan armeijan upseeri Illarion Pavljuk
(Näen että teitä kiinnostaa pimeys, la 24.10. Senaatintori klo 17.30), uusiseelantilainen kirjailija Heather Morris
(Montparnassen pianonopettaja, su 25.10. Hakaniemi klo 16.30), etänä). Milja Kaunisto saapuu Ranskasta julkistamaan Napoleonin koodin (la 24.10. Esplanadi-lavalla klo 11.00).
Vieraamme perjantaina 23.10.2026
Roihuvuori-lavalla keskustellaan tuoreesta International Booker-voittajasta, Yang Shuang-zin Matkapäiväkirjasta Taiwanista ja sen queer-ulottuvuuksista perjantaina klo 12.00.
Nelli Hietala esittelee Töölönlahti-lavalla klo 15.30 uutuuskirjaansa Puun sielu, joka kertoo kuvanveistäjä Eva Ryynäsen elämästä. Eva Ryynänen käytti pääasiallisena materiaalinaan ja aiheenaan suomalaista puuta.
Tuire Malmstedt keskusteleeLapista arktisten dekkareiden näyttämönä Töölönlahti-lavalla klo 16.30 (yhdessä Noora Mustajoen ja Bosse Hellstenin kanssa). Malmstedtin uutuus Jehki aloittaa jännittävän Jäämeri-sarjan.
Samaan aikaan kaupungilla Rosebudin Postitalolla esiintyy Illarion Pavljuk klo 17.
Vieraamme lauantaina 24.10.2026
Milja Kaunisto ja Jenna Kostet keskustelevat historian uhmakkaista naisista uutuusromaaneissaan Esplanadi-lavalla klo 11.00. Kauniston juuri ilmestyneessä historiallisessa romaanissa Napoleonin koodi on neuroepätyypillinen päähenkilö Artémis, joka etsii tilaansa maailmassa, jossa kaikki ovat häntä vastaan. Jenna Kostetin Ahlgrenin naiset -trilogian päättävässä osassa Yöperhosten talossa seurataan Lempiä, joka ei halua tyytyä ennalta määrättyyn elämään.
Vehka Kurjenmiekka esittelee Töölönlahti-lavalla klo 14.30 odotettua maagista ihmissuhderomaania Leinikki Tuuloksen vihastumisoppia, jossa muun muassa opitaan pyytämään ja saamaan anteeksi.
Näen että teitä kiinnostaa pimeys on saavuttanut Ukrainassa sensaatiomaisen kulttikirjan aseman. Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö haastattelee kirjailija Illarion Pavljukia romaanista Senaatintori-lavalla klo 17.30. Pavljuk on ukrainalainen kirjailija, Ukrainan armeijan upseeri ja neljän lapsen isä.
Tuire Malmstedt esiintyy Suomalaisen kirjakaupan lavalla klo 18.00 ja puhuu arktisesta dekkaristaan Jehki.
Matti Rautaniemi esittelee elämäkertaa esoteerikko Tapio Kotkavuoresta sekä Vihreän lohikäärmeen salaseurasta Arabia-lavalla klo 19.00–19.30. Tapio Kotkavuori oli tiedonjanoinen nuorukainen, joka päätyi mustaa magiaa harjoittavan Setin temppelin jäseneksi.
Vieraamme sunnuntaina 25.10.2026
Auschwitchin tatuoijasta tuttu suuri kertoja Heather Morris esittelee etähaastattelussa uunituoretta uskomattomiin tositapahtumiin perustuvaa romaaniaan Montparnassen pianonopettajaa Hakaniemi-lavalla klo 16.30.
Esplanadi-lavalla klo 17.00–17.30 suomentaja Kristiina Drews esittelee Flann O’Brienin klassikkoa Hullu kuningas puussa. Romaani on säädyttömän hauska katsaus irlantilaiseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin.
Kirjamessujen päälavojen Aulan ohjelma:
pe 23.10. klo 15.30–16.00 Töölönlahti, Kuvanveistäjä Eva Ryynäsen elämä: Nelli Hietala ja Puun sielu
pe 23.10. klo 16.30–17.00 Töölönlahti, Lappi arktisten dekkareiden näyttämönä: Tuire Malmstedtin Jehki ja Mustajoki & Hellstenin Turisti
la 24.10. klo 11.00–11.30 Esplanadi, Historian uhmakkaat naiset: Milja Kaunisto (Napoleonin koodi) ja Jenna Kostet (Yöperhosten talo)
la 24.10. klo 14.30–15.00 Töölönlahti, Vehka Kurjenmiekka: Leinikki Tuuloksen vihastumisoppi
la 24.10. klo 17.30–18.00 Senaatintori, Illarion Palvjuk: Näen että teitä kiinnostaa pimeys, haastattelijana Ilmari Käihkö
la 24.10. klo 18.00–18.30 Suomalaisen kirjakupan lava, Tuire Malmstedt: Jehki
la 24.10. klo 19.00–19.30 Arabia, Esoreetikko Tapio Kotkavuoren erikoinen elämä & Vihreän lohikärmeen salaseura
su 25.10. klo 16.30–17.00 Hakaniemi, Suuret kertojat: Heather Morris ja Montparnassen pianonopettaja (etäyhteys)
su 25.10. klo 17.00–17.30 Espalanadi, Klassikkojen klassikko: Hullu kuningas puussa, Kristiina Drews
su 25.10. klo 17.00–17.30 Kirjasome: Seksin kirjoittamisesta suomeksi (Vehka Kurjenmiekka)
Haastattelupyynnöt ennakkoon: Daniela Helanne, daniela@helanne@aulakustannus.fi
Yhteyshenkilöt
Arvostelukappalepyynnötinfo@aulakustannus.fi
Verna LepikköHarjoittelija, viestintä ja markkinointi
Lisätiedot, materiaalit, haastattelupyynnöt
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Tietoja julkaisijasta
Aula & Co on kasvava keskisuuri kirjankustantamo.
Itsenäisen kustantamon hittikirjoja ovat muun muassa Heather Morrisin Auschwitzin tatuoija, maailman tunnetuimman tähtitieteilijän Neil DeGrasse Tysonin Tähtitiedettä kiireisille, maailman tunnetuimpiin fantasiakirjailijoihin lukeutuvan Leigh Bardugon teokset sekä kulttimaineeseen noussut Lucia Berlinin Siivoojan käsikirja. Sami Tissarin romaani Krysa oli Finlandia-ehdokas vuonna 2022.
Aula & Co on kesästä 2024 itsenäinen kustantamo.
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