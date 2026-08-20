Adven Group Oy

Adven sai GRESB-arvioinnissa viisi tähteä ja täydet pisteet

2.10.2026 14:48:10 EEST | Adven Group Oy | Tiedote

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Adven sijoittui vuoden 2026 GRESB Infrastructure Assessment -arvioinnissa maailmanlaajuisesti ensimmäiseksi 569 osallistuneen yhtiön joukossa ja sai täydet 100 pistettä. Adven sijoittui ensimmäiseksi myös kaukolämpö ja -jäähdytysyhtiöiden vertaisryhmässään (Network Utilities: District Cooling/Heating Companies), ansaiten korkeimman viiden tähden GRESB-luokituksen. Tulos on tunnustus yhtiön pitkäjänteisestä työstä vastuullisuuden johtamisen, toimintatapojen ja läpinäkyvyyden kehittämiseksi.

Adven on viimeisten kahden vuoden aikana kehittänyt järjestelmällisesti ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyviä käytäntöjään. Tuore arviointi osoittaa edistystä erityisesti vastuullisuuden johtamisessa, riskienhallintaprosesseissa sekä taustadokumentaation laadussa ja läpinäkyvyydessä.

”Sijoittuminen maailmanlaajuisesti paalupaikalle kaikkien arviointiin osallistuneiden infrastruktuuriyhtiöiden joukossa yhdistettynä täysiin pisteisiin ovat mahtava tulos ja tunnustus pitkäjänteisestä työstä, jota on tehty laajasti eri puolilla Advenia. Olemme keskittyneet luomaan selkeät rakenteet, vahvistamaan ESG-prosessejamme ja varmistamaan, että vastuullisuustyömme on sekä mitattavaa että läpinäkyvää”, sanoo Jimi Bäck, Adven-konsernin vastuullisuuspäällikkö.

GRESB Infrastructure Assessment kattaa laajasti infrastruktuurin eri toimialoja, kuten datainfrastruktuurin, energia- ja vesiresurssit, ympäristöpalvelut, verkostopalvelut, sähköntuotannon, uusiutuvan energian tuotannon, sosiaalisen infrastruktuurin sekä liikenteen.

Kun raportoinnin rakenteet ja viitekehys ovat nyt vakiintuneet, painopiste keskittyy yhä enemmän raportoinnin kehittämisestä konkreettisten vastuullisuustulosten parantamiseen. Adven hyödyntää GRESB-viitekehystä jatkossakin kehityskohteiden tunnistamiseen ja vastuullisuustavoitteidensa viemiseen konkreettisiksi toimiksi kaikessa liiketoiminnassaan.

Viiden tähden luokitus ja täydet pisteet vahvistavat Advenin asemaa vastuullisuuden edelläkävijöiden joukossa ja kuvastavat yhtiön jatkuvaa sitoutumista energiasiirtymän edistämiseen ja pitkäaikaisen arvon luomiseen ratkaisuilla, jotka parantavat energia- ja resurssitehokkuutta sekä vähentävät päästöjä.

Lisätietoja:

Advenin mediayhdyshenkilöiltä alta.


Tietoa GRESBistä

GRESB on maailmanlaajuinen, vuosittain toteutettava kiinteistö- ja infrastruktuurialan vastuullisuusarviointi ja vertailu. Sijoittajat, rahastonhoitajat ja omaisuudenhoitajat hyödyntävät sitä organisaatioiden vastuullisuuden johtamisen ja tulosten arvioinnissa ja vertailussa. Arviointiin osallistuvat organisaatiot raportoivat yhdenmukaistettua tietoa, joka validoidaan, pisteytetään ja suhteutetaan saman toimialan verrokkeihin. Arviointi tarjoaa tietoa muun muassa hallinnosta, riskienhallinnasta, resilienssistä sekä ympäristö- ja sosiaalisen vastuun tuloksista.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Adven-konsernin vastuullisuuspäällikkö Jimi Bäck. Kuva: Adven
Adven-konsernin vastuullisuuspäällikkö Jimi Bäck. Kuva: Adven
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Adven on dynaaminen energiakonserni, jonka päämääränä on edistää energiasiirtymää kehittämällä kestäviä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja yhteistyössä asiakkaiden, kuntien ja toimittajien kanssa. 600 työntekijäämme tarjoavat kotitalouksille ja yrityksille kaukolämpöön ja geoenergiaan perustuvaa lämmitystä sekä teollisuudelle resurssitehokkuutta edistäviä höyryntuotannon, lämmityksen, jäähdytyksen ja infrastruktuurin palveluja. Meillä on yli 50 vuoden pitkä ja vankka kokemus alalta. Vastaamme yli 350 laitoksen toiminnasta Euroopassa, ja kokonaisenergiantuotantomme on 5,1 TWh. Liikevaihtomme on 424 miljoonaa euroa ja taseemme loppusumma 1480 miljoonaa euroa. 

Yhdessä kohti mahdollisuuksien tulevaisuutta, adven.fi

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