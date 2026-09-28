Valtatien 3 Lakalaivan ramppien parantaminen alkaa sunnuntaina 4.10.
2.10.2026 13:49:21 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Parannamme valtatie 3:n Lakalaivan ramppien (Tampereen eteläinen liittymä) toimivuutta Pirkkalan suuntaan. Työn vuoksi liikennettä rajoitetaan maantien 130 rampin kautta valtatie 3:lle. Ramppien parantaminen tehdään 4.10.–13.11.2026 välisenä aikana.
Lakalaivan valtatie 3 läntinen liittymäosa on vuonna 1985 rakennettu. Lakalaivan nelitasoinen eritasoliittymä valmistui vuonna 1994.
Valtatie 3:lle liittyy Tampereen keskustasta tuleva sekä maantieltä 130 tuleva liikenne ja nämä kaikki liittyvät Pyhäjärventiehen lyhyellä matkalla. Urakassa pidennetään liittymän ramppien yhteistä osaa niin, että liittymiselle Pyhäjärventielle jää enemmän matkaa ja aikaa. Liittymän pidentäminen auttaa liikenteen sujuvuutta nopeuttamalla liittymistä valtatielle. Lisäksi turvallisuutta parannetaan lisäämällä tiekaide melukaiteen eteen.
Pääosa työstä tehdään yöaikaan klo 20.00-06.00. Jotain työvaiheita voidaan tehdä päiväaikaan tietyöalueen sisällä 09.00-15.00.
Maantien 130 Lempääläntien ramppi valtatielle 3 Pirkkalan suuntaan suljetaan ajoittain liikenteeltä tarpeen vaatiessa työn aikana.
Työstä aiheutuu haittaa liikenteelle ja työmaata ohitavalta liikenteeltä pyydetään varovaista liikennöintiä.
Urakoitsijana toimii Pimara Maanrakennus Oy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Urakoitsijan edustaja työpäällikkö Markku Siukola, Pimara Maanrakennus Oy, p. 040 711 3319
Projektipäällikkö Mikko Asunen, Lounais-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 5024 106
Tilaajan valvontakonsultti Pirita Paavola, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, p. 040 578 8082
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