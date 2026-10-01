Pohde vahvisti valmiuttaan häiriö- ja poikkeustilanteisiin valtakunnallisessa LVV26-harjoituksessa

LVV26-harjoituksen tavoite oli kehittää osallistuvien organisaatioiden valmiutta toimia vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Lisäksi sillä pyrittiin parantamaan väestönsuojeluun liittyviä valmiuksia, kuten evakuointeihin ja väestönsiirtoihin liittyviä järjestelyjä.

Hyvinvointialueiden lisäksi harjoituksessa oli mukana lähes 400 organisaatiota, kuten ministeriöitä, virastoja, kuntia sekä turvallisuusviranomaisia. Harjoituksessa kehitettiin osallistujien sekä Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistoimintaa ja viestintää poikkeusoloissa sekä häiriötilanteiden johtamisprosessia. Pohjois-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan sekä Lapin hyvinvointialueet.

Harjoituksessa Pohteen tavoitteena oli erityisesti testata ja kehittää väestönsuojeluun ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköjen siirtoihin liittyviä toimintamalleja. Harjoituksen tavoitteet saavutettiin, ja sen ansiosta voitiin tunnistaa kehittämisen kohteita omassa ja viranomaisten yhteisessä toiminnassa.

Harjoituksen merkittävimpinä tuloksina tunnistettiin kehittämiskohteita muun muassa evakuointien ja yksikköjen siirtojen suunnittelussa, koordinoinnissa ja toimeenpanossa. Samalla tunnistettiin mahdollisuuksia kehittää hyvinvointialueiden ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä entistä sujuvammaksi.

– Haluan kiittää kaikkia harjoitukseen osallistuneita sitoutumisesta ja pitkäjänteisestä valmistautumisesta. Meillä on osaavia ammattilaisia, mikä mahdollistaa asukkaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtimisen myös häiriö- ja poikkeustilanteissa, sanoo Pohteen turvallisuus- ja valmiusjohtaja Lasse Kylén.

Harjoitus oli osa tavallista viranomaisen varautumiseen liittyvää toimintaa. Lupa- ja valvontaviraston järjestämä harjoitus on jatkoa aiemmin aluehallintoviraston järjestämille harjoituksille.

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