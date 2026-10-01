Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 5.-8.10.2026: istuntokatsaus

2.10.2026 14:09:13 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote

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Euroopan parlamentin 5.-8.10. pidettävässä täysistunnossa mepit äänestävät suosituksistaan EU:n strategiaksi Kiinan suhteen sekä puolustusinnovaatio-ohjelmasta. Lisäksi mepit keskustelevat monivuotisesta EU-budjetista ja alaikärajasta sosiaalisen median käytölle. 

Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa, mepit äänestävät käsiä nostamalla.
Mepit äänestävät Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa © European Union 2018 - Source : EP

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Avainsanat

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