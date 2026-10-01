Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 5.-8.10.2026: istuntokatsaus
2.10.2026 14:09:13 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Euroopan parlamentin 5.-8.10. pidettävässä täysistunnossa mepit äänestävät suosituksistaan EU:n strategiaksi Kiinan suhteen sekä puolustusinnovaatio-ohjelmasta. Lisäksi mepit keskustelevat monivuotisesta EU-budjetista ja alaikärajasta sosiaalisen median käytölle.
- Parlamentin odotukset lokakuun Eurooppa-neuvoston kokoukselle
Keskiviikkoaamuna mepit keskustelevat lokakuun EU-huippukokouksesta yhdessä Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin ja neuvoston puheenjohtajamaa Irlannin kanssa.
- Monivuotinen EU-budjetti ja parlamentin painopistealueet
Keskiviikkona mepit keskustelevat viimeisimmistä käänteistä EU:n seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevissa neuvotteluissa.
- Puolustusinnovaatioiden Agile-ohjelma
Parlamentin äänestyksessä puolustusinnovaatio-ohjelma, jolla vastataan muuttuneeseen turvallisuusympäristöön.
- EU:n ja Kiinan suhteet
Geopoliittisten ja taloudellisten jännitteiden lisääntyessä Euroopan parlamentti äänestää keskiviikkona suosituksistaan EU:n strategiasta Kiinan suhteen.
- Lasten suojeleminen verkossa
Parlamentti keskustelee komission viimeaikaisista suunnitelmista asettaa alaikäraja sosiaalisen median käytölle ja varmistaa, että verkkoympäristöt ovat turvallisia lapsille.
- Muita aiheita
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Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
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