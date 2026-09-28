Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 6.10. kokouksen ennakkotiedote
2.10.2026 14:07:46 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta kokoontuu tiistaina 6. lokakuuta 2026 kello 16.15.
Lautakunta käsittelee muun muassa Laakson sairaalan psykiatrian toimintojen rakennus 1:n peruskorjauksen tarveselvitystä sekä Vuosaaren seniorikeskuksen tarveselvitystä.
Linkit
- Kokouksen esityslista liitteineen
- Kokouksen päätöstiedote julkaistaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan verkkosivuilla kokouksen jälkeen.
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
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