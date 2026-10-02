Vaasan kaupunki - Vasa stad

Kaveritaidot kunniaan: keskustelua, ajatuksia ja teatteria nuorten arjesta

2.10.2026 14:00:50 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Miten otamme toiset mukaan? Miten puutumme kiusaamiseen? Entä mikä vaikutus somella on vuorovaikutukseen? Muun muassa näitä teemoja pohditaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa 6.10. ja 8.10. järjestettävissä avoimissa tilaisuuksissa.

Vaasassa järjestetään lokakuun alussa Kaveritaidot kunniaan -ilta, joka on suunnattu yli 10-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

  • ruotsinkielinen tilaisuus: 6.10.2026 klo 18–19.30
  • suomenkielinen tilaisuus: 8.10.2026 klo 18–19.30
  • Paikka: Vaasan pääkirjaston Draama-sali, Kirjastonkatu 13

Illan aikana taiteen perusopetusta Vaasassa tarjoavan TaiKonin teatteritaiteen oppilaat esittävät nuorten arjesta kumpuavia kohtauksia ystävyydestä, ulkopuolisuudesta, ryhmäpaineesta, somesta ja kiusaamisesta.

Kohtausten teemoja käsitellään yhdessä asiantuntijoiden ja yleisön kanssa.

- Toivotamme nuoret vanhempineen tervetulleiksi pohtimaan, miten voimme rakentaa turvallisempaa ja välittävämpää arkea lapsille ja nuorille, kertoo terveyden edistämisen koordinaattori Hanna-Mari Joutsen Vaasan kaupungin hyvinvointipalveluista.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Vaasan kaupunki, Rikosuhripäivystys ja MIELI Pohjanmaan mielenterveys ry.

Tapahtuma on osa Lätäkkö-lastenkulttuuriviikkojen kokonaisuutta.

UNICEF on myöntänyt Vaasan kaupungille Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Lapsiystävällisessä kunnassa lasten hyvinvointi ja lapsen oikeudet ovat tärkeysjärjestyksen kärjessä. Tämä näkyy kunnan kaikessa arkisessa työssä ja päätöksenteossa.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasalapsetnuoretlapsiystävällinen kunta

Yhteyshenkilöt

Terveyden edistämisen koordinaattori Hanna-Mari Joutsen, puh. 040 182 3921, hanna-mari.joutsen@vaasa.fi

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Inbjudan och meddelande: Finlands första konstnärskoloni och dess starka kvinnliga konstnärer i fokus på ny utställning vid Tikanojas konsthem - presskonferens fre 9.10.2026 kl. 102.10.2026 14:57:00 EEST | Tiedote

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS INFÖR UTSTÄLLNING Välkommen till presskonferensen för utställningarna mÅland – Önningeby konstnärskoloni och Stilla dagar, glödande färger fredag 9.10.2026 kl. 10 i Tikanojas konsthem, adr. Hovrättsesplanaden 4, 65100 Vasa. På plats vid presskonferensen är kuratorn för utställningen mÅland – Önningeby konstnärskoloni Janna Sirén och utställningschef Maaria Salo, samt amanuens Simon Holm, som berättar om den förnyade permanenta utställningen. Välkommen på utställningens öppna vernissage fredag 9.10.2026 kl. 18–20 i Tikanojas konsthem. Intervjumöjligheter: Man kan även komma överens om intervjuer före presskonferensen. Representanter för medierna kan boka en separat tid för att bekanta sig med utställningen. Pressbilder: mÅland – Önningeby konstnärskoloni: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/1R9tcqzdrNcDxTAh Stilla dagar, glödande färger: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/SeIyn0u8ShZbDD6N Mer information: mÅland – Önningeby konstnärskoloni: Amanuens Janna Sirén, Va

Kutsu ja tiedote: Suomen ensimmäinen taiteilijasiirtokunta ja sen vahvat naistaiteilijat uuden näyttelyn keskiössä Tikanojan taidekodissa - tiedotustilaisuus pe 9.10.2026 klo 102.10.2026 14:56:30 EEST | Tiedote

KUTSU NÄYTTELYIDEN TIEDOTUSTILAISUUTEEN Tervetuloa näyttelyiden: mÅland – Önningebyn taiteilijasiirtokunta ja Hiljaiseloa, hehkuvia värejä tiedotustilaisuuteen perjantaina 9.10.2026 klo 10 Tikanojan taidekodissa, os. Hovioikeudenpuistikko 4, 65100 Vaasa. Tilaisuudessa ovat paikalla mÅland – Önningebyn taiteilijasiirtokunta -näyttelyn kuraattori Janna Sirén ja näyttelypäällikkö Maaria Salo sekä amanuenssi Simon Holm, joka kertoo uudistetusta pysyvästä näyttelystä Hiljaiseloa, hehkuvia värejä. Tervetuloa näyttelyn avoimiin avajaisiin perjantaina 9.10.2026 klo 18–20 Tikanojan taidekotiin. Haastattelumahdollisuudet: Haastatteluita voi sopia myös ennen tiedotustilaisuutta. Median edustajat voivat halutessaan varata erillisen ajan näyttelyyn tutustumista varten. Tiedotuskuvat: mÅland – Önningebyn taiteilijasiirtokunta: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/1R9tcqzdrNcDxTAh Hiljaiseloa, hehkuvia värejä: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/SeIyn0u8ShZbDD6N Lisätiedot: mÅland – Önningebyn taiteilijasiirt

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye