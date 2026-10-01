Yle livenä -kiertue tuo nuorten sisällöt lavalle viidellä eri paikkakunnalla ympäri Suomen
5.10.2026 08:30:00 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote
Yle 100 -juhlavuoden kunniaksi toteutettava kiertue suuntaa Vaasaan, Seinäjoelle, Jyväskylään, Lahteen ja Lappeenrantaan marraskuussa. Yksi esityksistä taltioidaan ja esitetään Yle Areenassa ja Yle TV2:lla joulukuussa.
Missä menee raja jalkapallohuligaanin ja intohimoisen fanin välillä? Miltä näyttää työpäivä Donald Trumpin Valkoisessa talossa? Mikä on uutinen, ja kenellä on oikeus määritellä se?
Muun muassa näihin kysymyksiin saa vastauksen Yle livenä -näytöksissä marraskuussa, kun Vaasaan 10.11. (kaksikielinen esitys), Seinäjoelle 11.11., Jyväskylään 12.–13.11., Lahteen 16.11. ja Lappeenrantaan 17.–18.11 suuntautuvalla kiertueella lavalle nousee joukko Ylen nuorten sisältöjen ja uutisten toimittajia. Kiertueen jokaisella esityspaikkakunnalla järjestetään päivä- ja iltanäytös. Päivänäytöksen liput jaetaan ilmaislippuina paikallisille toisen asteen oppilaitoksille ja iltanäytösten lippuja myydään 10 euron hintaan myös suurelle yleisölle.
Mukana muun muassa YleX:n, Yle Kioskin ja Yle Wattin kasvoja sekä aluetoimittajia
Reilun tunnin mittaisissa esityksissä yhdistetään journalismia ja teatteria, ääntä, kuvaa, valoa ja puhetta. Ohjelma on suunniteltu erityisesti 15–19-vuotiaita ajatellen.
Esityksissä nähdään YleX:n Aino ”Aikku” Silkelä, Menny pahaks -podcastin Mikael Salmelainen, Yle Mixin Pyry Vaismaa, Yle Kioskin Jenni Matikainen, Yle Wattin Charlotte ”Challe” Lindberg, Yle Uutisten Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki sekä Yle Galaxin Saku Manneh. Mukana on myös aina vähintään yksi Ylen aluetoimituksen toimittaja.
Yle livenä -esitysten lisäksi YleX Iltapäivän Aikku ja Mellu kantavat radiostudionsa kiertuepaikoille, jossa suoran lähetyksen tekoa pääsee seuraamaan livenä klo 13.00–17.00.
Lahden esitys taltioidaan ja esitetään Yle Areenassa 22.12. ja myös Yle TV2:ssa joulukuun aikana.
Yle livenä on osa Yle 100 -juhlavuotta.
Kiertuepaikkakunnat ja ajat:
- Vaasa 10.11. (Ritz) klo 13.00 & 19.00 (Liput Netticket)
- Seinäjoki 11.11. (Rytmikorjaamo) klo 13.00 & 19.00 (Liput Tiketti
- Jyväskylä 12.–13.11. (Paviljonki) klo 19.00 (12.11.) & 10.00 (13.11.) (Liput Lippu.fi)
- Lahti 16.11. (Sibeliustalo) klo 14.00 & 19.00 (Liput Ticketmaster)
- Lappeenranta 17.–18.11. (Nuijamies) klo 19.00 (17.11.) & klo 10.00 (18.11.) (Liput Liveto)
Yhteyshenkilöt
Kaisa KirvesTuottajaPuh:040 710 4999kaisa.kirves@yle.fi
Ville SeuriToimituspäällikköPuh:040 721 6720ville.seuri@yle.fi
Jenna Antilaviestinnän asiantuntijaYlejenna.antila@yle.fi
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