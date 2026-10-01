Yleisradio Oy

Yle livenä -kiertue tuo nuorten sisällöt lavalle viidellä eri paikkakunnalla ympäri Suomen

5.10.2026 08:30:00 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote

Jaa

Yle 100 -juhlavuoden kunniaksi toteutettava kiertue suuntaa Vaasaan, Seinäjoelle, Jyväskylään, Lahteen ja Lappeenrantaan marraskuussa. Yksi esityksistä taltioidaan ja esitetään Yle Areenassa ja Yle TV2:lla joulukuussa.

Kollaasi eri-ikäisistä esiintyjistä, reunoilla oranssit grafiikat ja teksti Yle livenä ja Yle 100 -logo.
Reilun tunnin mittaisissa esityksissä yhdistetään journalismia ja teatteria, ääntä, kuvaa, valoa ja puhetta. Johanna Kannasmaa / Yle

Missä menee raja jalkapallohuligaanin ja intohimoisen fanin välillä? Miltä näyttää työpäivä Donald Trumpin Valkoisessa talossa? Mikä on uutinen, ja kenellä on oikeus määritellä se?

Muun muassa näihin kysymyksiin saa vastauksen Yle livenä -näytöksissä marraskuussa, kun Vaasaan 10.11. (kaksikielinen esitys), Seinäjoelle 11.11., Jyväskylään 12.–13.11., Lahteen 16.11. ja Lappeenrantaan 17.–18.11 suuntautuvalla kiertueella lavalle nousee joukko Ylen nuorten sisältöjen ja uutisten toimittajia. Kiertueen jokaisella esityspaikkakunnalla järjestetään päivä- ja iltanäytös. Päivänäytöksen liput jaetaan ilmaislippuina paikallisille toisen asteen oppilaitoksille ja iltanäytösten lippuja myydään 10 euron hintaan myös suurelle yleisölle.

Mukana muun muassa YleX:n, Yle Kioskin ja Yle Wattin kasvoja sekä aluetoimittajia

Reilun tunnin mittaisissa esityksissä yhdistetään journalismia ja teatteria, ääntä, kuvaa, valoa ja puhetta. Ohjelma on suunniteltu erityisesti 15–19-vuotiaita ajatellen.

Esityksissä nähdään YleX:n Aino ”Aikku” Silkelä, Menny pahaks -podcastin Mikael Salmelainen, Yle Mixin Pyry Vaismaa, Yle Kioskin Jenni Matikainen, Yle Wattin Charlotte ”Challe” Lindberg, Yle Uutisten Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki sekä Yle Galaxin Saku Manneh. Mukana on myös aina vähintään yksi Ylen aluetoimituksen toimittaja.

Yle livenä -esitysten lisäksi YleX Iltapäivän Aikku ja Mellu kantavat radiostudionsa kiertuepaikoille, jossa suoran lähetyksen tekoa pääsee seuraamaan livenä klo 13.00–17.00.

Lahden esitys taltioidaan ja esitetään Yle Areenassa 22.12. ja myös Yle TV2:ssa joulukuun aikana.

Yle livenä on osa Yle 100 -juhlavuotta.

Kiertuepaikkakunnat ja ajat:

  • Vaasa 10.11. (Ritz) klo 13.00 & 19.00 (Liput  Netticket)
  • Seinäjoki 11.11. (Rytmikorjaamo) klo 13.00 & 19.00 (Liput  Tiketti
  • Jyväskylä 12.–13.11. (Paviljonki) klo 19.00 (12.11.) & 10.00 (13.11.) (Liput  Lippu.fi)
  • Lahti 16.11. (Sibeliustalo) klo 14.00 & 19.00 (Liput  Ticketmaster)
  • Lappeenranta 17.–18.11. (Nuijamies) klo 19.00 (17.11.) & klo 10.00 (18.11.) (Liput  Liveto)

Lue tiedote Ylen verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kollaasi eri-ikäisistä esiintyjistä, reunoilla oranssit grafiikat ja teksti Yle livenä ja Yle 100 -logo.
Reilun tunnin mittaisissa esityksissä yhdistetään journalismia ja teatteria, ääntä, kuvaa, valoa ja puhetta.
Johanna Kannasmaa / Yle
Lataa

Yle on suomalaisten oma, vuonna 1926 perustettu julkisen palvelun mediayhtiö. Ainutlaatuiseen tehtäväämme kuuluu välittää luotettavaa tietoa, sivistää ja viihdyttää, vahvistaa demokratiaa ja kulttuuria sekä edistää sananvapautta, tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuutta. Palvelemme suomalaisia televisiossa, radiossa ja verkossa vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.

Tilaa Ajankohtaista Ylestä -uutiskirje. Jos et jatkossa halua vastaanottaa Ylen viestinnän lähettämiä tiedotteita, lähetä viesti osoitteeseen yleisradio@yle.fi. Tutustu Ylen viestinnän lähettämien tiedotteiden tietosuojaselosteeseen.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Yleisradio Oy

Pieruvitseistä Simo Häyhän legendaan – Outo historia myllää Suomen menneisyyttä Yle Areenassa 26.10.30.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Miksi poliisi takavarikoi Mannerheimin huumeet Suomen kansallismuseon kokoelmista? Mitä oikein löytyi Kaarina Maununtyttären sarkofagista? Miksi suomalaiset lahjoittivat karhunpentuja Mussolinille ja Göringille? Uusi dokumenttisarja Outo historia avaa näkemystämme maamme menneisyydestä. Ylen kahdeksanosainen Outo historia on uudenlainen dokumenttisarja, joka kaivaa esiin Suomen historian kiehtovimmat ja oudoimmat tarinat. Kukin 45-minuuttinen jakso rakentuu oman teemansa ympärille ja kysyy suoraan: onko meitä kusetettu, mitä me oikeasti pelkäämme – ja kuka ylipäätään määrittää historiallisen totuuden? Historiaa kirjoitetaan uudelleen jatkuvasti Sarjassa puhuvat intohimoiset huippututkijat, jotka muistuttavat: historia ei ole kiveen hakattu menneisyys, vaan pirstaleisten lähteiden tulkintaa. Asiantuntijoina ovat mukana mm. tutkija Timo R. Stewart, bioarkeologi Ulla Nordfors, historian professori Anu Lahtinen ja Suomen kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila. Tämän päivän arkipäivä on h

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye