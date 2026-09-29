Uskallatko kohdata Marraskuun? Thomas Olde Heuveltin mestarillinen kauhuromaani kysyy, mitä olisit valmis uhraamaan onnesi vuoksi
5.10.2026 12:50:00 EEST | Like Kustannus | Tiedote
Kauhistuttavan vaihtokaupan ympärille rakentuva Marraskuu todistaa, että Thomas Olde Heuvelt on astunut kauhukirjallisuuden mestaruusluokkaan jäädäkseen.
Lock Havenin hiljainen pikkukylä on erityinen paikka. Metsän rajaan päättyvän kadun kaikki asukkaat ovat menestyneitä, terveitä ja onnellisia. Heidän lapsensa ovat hyvätapaisia ja huippulahjakkaita.
Kunnes koittaa marraskuu. Se on aina onnettomuuksien, riitojen, sairauden ja synkkyyden aikaa. Marraskuussa muukalainen saapuu keräämään vanhoja velkoja. On annettava uhri, jotta onni voi jatkua. Näin on toimittu yli sata vuotta.
Lievittääkseen syyllisyyttään kylän asukkaat valitsevat tarkkaan sen, joka viedään metsään. Yleensä vanhuksen tai kuolemansairaan. Tänä vuonna tapahtumiin tulee kuitenkin kauhistuttava käänne...
Marraskuu on hollantilaisen Thomas Olde Heuveltin ensimmäinen suomennettu romaani. Se on paitsi kylmäävä kauhutarina, myös kertomus perheen voimasta ja uhrauksista, joita rakkauden takia täytyy tehdä.
Olde Heuvelt kertoo haluavansa ensisijaisesti herättää tunteita – mutta sellaisia, että hänen kirjojaan luettuaan lukijan on nukuttava valot päällä.
"Haluan, että lukija saa nauraa ja itkeä, mutta ennen kaikkea toivon, että hän on helvetin peloissaan. Kun saan herätettyä nuo tunteet, tiedän, että kirja jää pitkäksi aikaa lukijan mieleen, niin kuin vain parhaat tarinat pystyvät."
Olde Heuvelt (s. 1983) nousi maailmanmaineeseen, kun hänen kauhuromaaninsa Hex ilmestyi englanniksi vuonna 2016. Hex kirvoitti kehuja jopa kauhukirjallisuuden jättiläiseltä Stephen Kingiltä, joka kehui sitä täydellisen omaperäiseksi ja briljantiksi. Romaanista on tekeillä myös filmatisointi.
Marraskuu on arvosteluvapaa 22.10.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Sanna van Leeuwen, äänikirjan lukee Johanna Kokko.
Tiedustelut, arvostelukappaleet ja pdf.t medialle: emma.koivula@otava.fi
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Yhteyshenkilöt
Emma KoivulaMarkkinointi- ja viestintäpäällikköPuh:0503103038emma.koivula@otava.fi
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