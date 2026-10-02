Suuren valiokunnan sd-edustajat: EU:n omat varat vähentämään Suomen jäsenmaksua
2.10.2026 14:50:36 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Eduskunnan suuri valiokunta on tänään hyväksynyt lausunnon jatkoneuvotteluista unionin seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyskaudesta. SDP:n suuren valiokunnan jäsenet ovat tyytyväisiä, että myös hallitus tukee useita Euroopan komission esittämiä uusia omia varoja. Suomen on oltava mukana kaikissa keskusteluissa, joita Brysselissä käydään koskien vaihtoehtoisia rahoitusjärjestelmiä suorille maksuosuuksille.
EU:ssa käydään parhaillaan neuvotteluja seuraavasta seitsenvuotisesta rahoituskehyskaudesta vuosille 2028-2034. Tavoiteaikataulu on, että neuvottelut EU-tasolla saataisiin päätökseen viimeistään ensi vuoden alussa.
Suuren valiokunnan sd-edustajat pitävät tärkeänä, että yhteisymmärrys rahoituskehyksestä saavutetaan aikataulussa, jotta jää riittävästi aikaa EU-ohjelmien valmisteluun ennen seuraavan rahoituskehyskauden alkua.
Osa rahoituskehyskokonaisuutta on neuvottelut unionin uusista omista varoista, joilla kerrytettäisiin varoja unionin yhteiseen budjettiin.
Nykyistä järjestelmää on perusteltua kehittää ottamalla käyttöön uusia omia varoja. Niillä voidaan keventää Suomen jäsenmaksua ja rahoittaa uusia painopistealueita. Suomen ei pitäisi jäädä neuvottelujen ulkopuolelle hallituksen veroksi tulkitsemasta yrityspohjaisesta omasta varasta nk. CORE-maksusta, sd-edustajat korostavat.
Sd-edustajat kannustavat lisäksi käymään keskustelua muista mahdollisista uusista omista varoista kuten suurien verkkoalustojen digitaalipalvelumaksusta, jota myös Euroopan parlamentti pitää varteenotettavana uutena omana varana.
Sd-edustajat painottavat Suomen liittymissopimukseen perustuvan pohjoisen harvaan asuttujen alueiden eli NSPA-erityisrahoituksen jatkumisen tärkeyttä seuraavalla rahoituskehyskaudella. Nyt on jo konkretisoitava keino huomioida tämä jatkoneuvotteluissa. Tämän lisäksi muuttuneesta toimintaympäristöstä johtuen on Suomen maantieteellinen sijainti itärajavaltiona huomioitava EU-rahoituksessa, esimerkiksi erillisellä EU-rahoitusvälineellä suljetun itärajan sosioekonomisten ja taloudellisten haittavaikutusten vastaamiseen.
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaKansanedustaja, Demarinaisten puheenjohtajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
Timo HarakkaKansanedustajaPuh:050 3869292timo.harakka@eduskunta.fi
Jani KokkoKansanedustajaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmäPuh:09 432 3172jani.kokko@eduskunta.fi
Matias MäkynenKansanedustaja - riksdagsledamotPuh:040 509 4409
Antti RinneKansanedustajaPuh:050 512 5660antti.rinne@eduskunta.fi
Elisa GebhardKansanedustajaPuh:09 432 3092elisa.gebhard@eduskunta.fi
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