SDP:n Tuppurainen: Suomalaisten yhdenvertaiset sote-palvelut on turvattava
2.10.2026 14:39:24 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
- SDP halua turvata kaikille yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ihmisen lompakon paksuudesta riippumatta. Siksi aiomme palauttaa kahden viikon hoitotakuun. Myös sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tärkeä työ tulee turvata, sanoo SDP:n eduskuntaryhmä puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
Kansalaiset kantavat perusteltua huolta suomalaisten yhteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuudesta. Monia huolettaa, pääseekö tulevaisuudessa ajoissa lääkäriin ja saako hoitoa ennen kuin tilanne pahenee.
Suuressa osassa sosiaali- ja terveysalan järjestöjä on käynnissä YT-neuvotteluja ja niiden arvokas toiminta on vaakalaudalla. Toimintaa uhkaavasta tilanteesta ovat kertoneet esimerkiksi Kehitysvammaliitto ja Mieli ry. Samalla nykyisistä leikkauksista vastuussa oleva kokoomus esittelee jo uusia leikkauslitoja ensi vaalikaudelle.
- SDP katsoo, että yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat kaikille. Siksi olemme esittäneet ensi vuoden budjettiin rahoitusta hallituksen romuttaman hoitotakuun turvaamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotusten kohtuullistamiseen sekä uusien erityistutkimus-, leikkaus- ja toimenpidemaksujen perumiseen. Lisäksi me peruisimme kokonaan hallituksen uusimmat järjestöleikkaukset.
SDP on myös esittänyt työllisyyden vahvistamiseksi työttömyysturvan- ja asumistuen suojaosien palautusta, jotta kaiken työn vastaanottaminen on paremmin mahdollista. Orpo hallituksen kaudella Suomi on vajonnut EU:n synkimmän työttömyyden maaksi ja nyt tarvitaan nopeita keinoja suunnan kääntämiseksi.
- Olemme esittäneet joka vuosi oman punnitun vaihtoehtomme, jossa velkaa otetaan hallitusta vähemmän, mutta tärkeät palvelut turvataan. Orpo-Purran hallitus on tällä kunnostautunut ajamaan omille eturyhmilleen veronalennuksia velkarahalla. SDP:n vaihtoehdoissa talouden sopeutuksen taakka jaetaan maksukyvyn mukaan, Tuppurainen päättää.
Yhteyshenkilöt
Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3186
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