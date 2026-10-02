SDP:n Tuppurainen: Suomalaisten yhdenvertaiset sote-palvelut on turvattava

Kansalaiset kantavat perusteltua huolta suomalaisten yhteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuudesta. Monia huolettaa, pääseekö tulevaisuudessa ajoissa lääkäriin ja saako hoitoa ennen kuin tilanne pahenee.

Suuressa osassa sosiaali- ja terveysalan järjestöjä on käynnissä YT-neuvotteluja ja niiden arvokas toiminta on vaakalaudalla. Toimintaa uhkaavasta tilanteesta ovat kertoneet esimerkiksi Kehitysvammaliitto ja Mieli ry. Samalla nykyisistä leikkauksista vastuussa oleva kokoomus esittelee jo uusia leikkauslitoja ensi vaalikaudelle.

- SDP katsoo, että yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat kaikille. Siksi olemme esittäneet ensi vuoden budjettiin rahoitusta hallituksen romuttaman hoitotakuun turvaamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotusten kohtuullistamiseen sekä uusien erityistutkimus-, leikkaus- ja toimenpidemaksujen perumiseen. Lisäksi me peruisimme kokonaan hallituksen uusimmat järjestöleikkaukset.

SDP on myös esittänyt työllisyyden vahvistamiseksi työttömyysturvan- ja asumistuen suojaosien palautusta, jotta kaiken työn vastaanottaminen on paremmin mahdollista. Orpo hallituksen kaudella Suomi on vajonnut EU:n synkimmän työttömyyden maaksi ja nyt tarvitaan nopeita keinoja suunnan kääntämiseksi.

- Olemme esittäneet joka vuosi oman punnitun vaihtoehtomme, jossa velkaa otetaan hallitusta vähemmän, mutta tärkeät palvelut turvataan. Orpo-Purran hallitus on tällä kunnostautunut ajamaan omille eturyhmilleen veronalennuksia velkarahalla. SDP:n vaihtoehdoissa talouden sopeutuksen taakka jaetaan maksukyvyn mukaan, Tuppurainen päättää.