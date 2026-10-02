RKP: Tärkeät panostukset etenevät Varhassa
2.10.2026 14:36:09 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Uusi ikääntyneiden asumisyksikkö Kemiöön, pelastusvalmiuden turvaaminen Paraisilla ja saaristossa sekä lähipalvelujen kehittäminen. Useat RKP:n pitkään edistämät asiat etenevät nyt, kun Varsinais-Suomen hyvinvointialueen poliittiset ryhmät ovat löytäneet yhteisen ratkaisun ensi vuoden taloudesta.
RKP:n aluevaltuustoryhmä pitää erityisen tärkeänä, että suunnitelmat uuden ikääntyneiden asumisyksikön rakentamisesta Kemiöön etenevät. Nykyaikaisten ja toimivien tilojen tarve on ollut esillä jo pitkään. On tärkeää, että Kemiönsaarella on myös tulevaisuudessa vahvat ja turvalliset ikääntyneiden palvelut lähellä asukkaita.
– Uusi ikääntyneiden asumisyksikkö Kemiössä on tärkeä tulevaisuusinvestointi koko Kemiönsaarelle. Ikääntyneiden pitää voida luottaa siihen, että hyvää hoivaa on saatavilla lähellä kotia myös tulevaisuudessa. Olemme tehneet tämän asian eteen pitkään töitä, ja siksi on ilahduttavaa, että hanke nyt etenee, Reijo Grönfors RKP:n aluevaltuustoryhmästä toteaa.
Myös useat muut RKP:n pitkäjänteisesti edistämät asiat etenevät. Nauvon ambulanssin yövalmius säilyy myös talvikaudella, ja Paraisten paloaseman nykyinen neljän hengen vahvuus säilyy. Kutsutaksikokeilu jatkuu, ja tavoitteena on myös turvata Iniön Aftonron yhteisöllisen asumisen jatkuminen sekä Houtskarin Fridhemin toimintaa.
RKP:lle on ollut erityisen tärkeää, ettei saariston turvallisuutta ja palveluja arvioida ainoastaan asukasmäärän tai tehtävämäärien perusteella. Pitkät etäisyydet, sääolosuhteet, lauttayhteydet ja saariston erityisolosuhteet on huomioitava palveluja suunniteltaessa.
– Nämä ovat konkreettisia asioita, jotka näkyvät ihmisten arjessa. Yölläkin saatavilla oleva ambulanssi, riittävästi miehitetty paloasema tai ikääntyneen mahdollisuus saada kuljetus tutun paikallisen kuljettajan kyydissä voivat olla ratkaisevia turvallisuuden kannalta. Olemme tyytyväisiä siihen, että näille asioille löytyi ymmärrystä neuvotteluissa, toteaa RKP:n Sandra Bergqvist.
Myös asiakasmaksujen osalta poliittiset ryhmät päätyivät alkuperäistä esitystä maltillisempaan ratkaisuun. RKP on korostanut, että hyvinvointialueen taloutta on tasapainotettava tavalla, joka huomioi samalla ihmisten mahdollisuudet saada tarvitsemaansa hoitoa ja palvelua.
Kokonaisuuden taustalla on poliittisten ryhmien hyvä yhteistyö. RKP korostaa, etteivät saavutetut ratkaisut ole yhden puolueen ansiota, vaan ne ovat tulosta neuvotteluista, joissa eri ryhmien tavoitteita on pystytty sovittamaan yhteen.
– Talouden on oltava kestävällä pohjalla, ja samalla meidän on uskallettava investoida tulevaisuuteen. Nyt useat tärkeät ja pitkään valmistellut hankkeet etenevät. Tämä osoittaa, että vaikeassakin taloustilanteessa voidaan löytää yhteisiä ratkaisuja, jotka vahvistavat asukkaiden turvallisuutta ja palveluja koko Varsinais-Suomessa.
RKP:n aluevaltuustoryhmä Varsinais-Suomen hyvinvointialueella
Lisätietoja:
Merja Fredriksson
puh. 0405221872
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