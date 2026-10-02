Oma Häme

Kanta-Hämeessä koulutetaan pelastustoimen veneenkuljettajia

2.10.2026 14:52:09 EEST | Oma Häme | Tiedote

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Kanta-Hämeen pelastuslaitos järjestää pelastustoimen veneenkuljettajien koulutusta Jalavanniemessä Iittalassa 6.–8. lokakuuta. Mukana on niin uusia kuin aikaisempaa kokemusta omaavia kuljettajia.

Kaksi pelastusaluksen miehistön jäsentä ohjaa venettä.

Koulutus on osa Suomen Palopäällystöliiton (SPPL) kehittämää pelastustoimen venetoiminnan koulutuskokonaisuutta ja liittyy valtakunnalliseen Pelastustoimen venetoiminnan kouluttajakoulutuksen kehittämishankkeeseen (PETOVEKO). Hankkeen tavoitteena on ollut luoda pelastustoimelle yhteiset ja vakioidut perustoimintamallit venetoimintaan sekä yhdenmukainen koulutuskokonaisuus. Tarkoituksena on ennen kaikkea parantaa vesillä tapahtuvan pelastustoiminnan turvallisuutta, tehokkuutta ja osaamista.

Käytännön harjoittelu on keskeinen osa koulutusta

Jalavanniemessä järjestettävässä koulutuksessa teoria yhdistyy käytännön harjoitteluun vesillä. Koulutuksessa perehdytään muun muassa veneen käsittelyyn, navigointiin, turvalliseen ohjaamotyöskentelyyn sekä pelastustehtävien perustoimintamalleihin.

Pelastustoimen venetoiminnassa toimintaympäristö voi muuttua nopeasti. Tehtäviä voidaan joutua suorittamaan pimeässä, huonossa säässä, ahtaissa paikoissa tai tilanteissa, joissa veneen miehistön on samanaikaisesti huolehdittava sekä omasta että autettavan turvallisuudesta. Tämän vuoksi koulutuksessa korostuvat ennakointi, miehistön yhteistyö, veneen hallinta ja turvalliset toimintatavat.

Koulutuksella vahvistetaan Kanta-Hämeen vesipelastusvalmiutta.

Kanta-Hämeessä vesistöjen merkitys pelastustoimelle on huomattava. Alueen järvet ja muut vesialueet muodostavat toimintaympäristön, jossa pelastustoimen on kyettävä toimimaan turvallisesti ja tehokkaasti erilaisissa veneilyyn ja vesillä liikkumiseen liittyvissä tehtävissä.

– Vene on pelastustoimelle tärkeä työkalu, mutta samalla se on vaativa toimintaympäristö. Hyvä veneenkuljettaja tarvitsee teknisen ajotaidon lisäksi kykyä ennakoida, navigoida ja toimia osana miehistöä myös vaativissa tilanteissa. Yhtenäisellä koulutuksella varmistetaan, että nämä taidot ovat mahdollisimman hyvällä ja yhdenmukaisella tasolla, pelastuslaitoksen koulutuksista vastaava aluepalomestari Jukka Väänänen sanoo.

Media on tervetullut tutustumaan harjoitukseen Jalavanniemeen keskiviikkona 7.10.2026 klo 12.00–13.00.

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