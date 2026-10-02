Korjattu tiedote: Kela pyytää noin 25 000 opiskelijalta selvitystä siitä, miksi opinnot eivät ole edistyneet – opintotuki ja asumislisä voidaan lakkauttaa osalta

Kela on lähettänyt selvityspyynnön noin 6 500 toisen asteen opiskelijalle ja noin 18 700 korkeakouluopiskelijalle, joiden opinnot eivät ole edistyneet riittävästi lukuvuonna 2025–2026. Viime lukuvuonna opintotuen saajia oli yhteensä noin 307 000 eli vain noin 8,2 prosenttia opiskelijoista saa selvityspyynnön.

­– Jos opiskelija saa selvityspyynnön, siihen kannattaa vastata ja vastauksessa kertoa syistä, jotka ovat vaikuttaneet opintojen hidastumiseen, kertoo Kelan opintotukiryhmän juristi Linda Reinikainen.

Opinnot ovat edistyneet riittävästi, jos korkeakouluopiskelija on suorittanut keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti ja lisäksi lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä. Toisen asteen osalta riittävä opintojen edistymisen raja on 20 opinto- tai osaamispistettä lukuvuodessa.

Jos opiskelija on saanut selvityspyynnön, hänen kannattaa tarkistaa ensin, ovatko kaikki opintosuoritukset kirjattuna opintorekisteriin. Jos opintorekisteristä puuttuu tietoja, opiskelijan kannattaa pyytää oppilaitosta merkitsemään puuttuva suoritus rekisteriin ja kertoa siitä vastauksessaan Kelalle.

Reinikaisen mukaan opiskelijat edistyvät opinnoissaan pääsääntöisesti hyvin.

– On ymmärrettävää, että opinnot eivät aina etene suunnitellulla tahdilla. Opintojen hidastumiseen voi olla monia hyväksyttäviä syitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi oma tai läheisen henkilön sairaus, muu vaikea elämäntilanne tai erityisen laajan opintokokonaisuuden tekeminen. Tällaisessa tapauksessa opiskelijan kannattaa kertoa tilanteestaan vastauksessaan.

Pyyntöön kannattaa aina vastata – opintotuki ja asumislisä voidaan lakkauttaa

Toisen asteen opiskelijat ja korkeakouluopiskelijat ovat saaneet selvityspyynnöt Kelalta hieman eri aikaan. Toisen asteen opiskelijoiden pitää vastata selvityspyyntöön viimeistään 2.10.2026 ja korkeakouluopiskelijoiden viimeistään 25.10.2026. Vastauksen voi lähettää OmaKelan kautta.

Jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön tai hänen esittämäänsä syytä ei voida hyväksyä, Kela lakkauttaa opiskelijan opintotuen ja asumislisän 1.1.2027 alkaen.

– Selvityspyyntöön vastaaminen on tärkeää, sillä vastaamatta jättäminen tai hyväksyttävien syiden puuttuminen johtaa opintotuen ja asumislisän lakkauttamiseen. Opiskelijan kannattaa siis vastata selvityspyyntöön mahdollisimman pian, jotta vastaus ei unohdu ja opiskelija ei menetä tukiaan ensi vuoden alussa, Reinikainen muistuttaa.

Jos opintotuki ja asumislisä joudutaan lakkauttamaan, tukea voi kuitenkin hakea uudelleen, kun opinnot ovat edistyneet riittävästi.

Tiedotetta muokattu 2.10.2026: Korjattu selvityspyynnön saaneiden opiskelijoiden prosenttiosuus oikeaksi eli 8,2 %.

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