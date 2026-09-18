Yhden vakoojan ratkaisu muutti koko Lähi-idän historian suunnan
5.10.2026 08:30:00 EEST | Atena | Tiedote
Ben Macintyren uusin tietotrilleri Koodinimi Redwood kertoo kylmän sodan erikoisimman vakoojan, Vladimir Kuzitškinin tarinan. Loikatessaan länteen hänellä ei ollut aavistustakaan, miten laajamittaiset ja tuhoisat seuraukset sillä oli.
Ben Macintyre: Koodinimi Redwood – Kylmän sodan kaksoisagentti, joka mullisti Lähi-idän valtapelin
Ilmestyy 19.10.
Ben Macintyre tekee sen taas: hän on poiminut historian hämärästä tarinan, jota ei ilman arkistolähteitä uskoisi todeksi.
Oli vuosi 1981, ja Iranin vallankumouksen mullistuksista oli kulunut kaksi vuotta. Teheran oli vakoilun, verenvuodatuksen ja kostotoimien kiehuva kattila. Samaan aikaan neuvostojärjestelmään pettyneellä venäläisagentti Vladimir Kuzitškinillä oli henkilökohtainen ongelma. Hän poti erektiohäiriötä ja toivoi saavansa siihen apua länsimaisesta lääketieteestä.
Kuzitškin lähetettiin Iraniin keskelle islamilaisen vallankumouksen jälkikuohuja. Teheranissa hänen tiensä ristesi paikallisen CIA-päällikön ja maassa toimivan brittiagentin kanssa kohtalokkain seurauksin. Kuzitškin loikkasi lännen puolelle mukanaan dramaattinen salaisuus: Neuvostoliitto suunnitteli vallankaappausta Iranissa kommunistisen Tudeh-puolueen avustuksella.
Hänen vuotamansa tiedot auttoivat estämään Neuvostoliiton aatteellisen laajenemisen Persianlahden ja Hormuzinsalmen rannoille ja saattoivat ehkäistä kylmän sodan ajautumisen ydinsodan partaalle. Sen hintana olivat tuhansien iranilaisten henget, kun salaliittolaisten nimet paljastuivat myös Iranin hallinnolle. Samalla Iranissa murskautui ainoa todellinen diktatuurin vastavoima. Tämä edesauttoi tahattomasti Iranin nykyisen autoritäärisen järjestelmän vakiintumista. Vainojen jäljet vaikuttavat Lähi-idässä edelleen.
Koodinimi Redwood nostaa esiin vakoilun inhimillisen puolen: henkilökohtaiset motiivit, psykologisen paineen, lojaalisuuden ja petoksen, sekä sen, miten yksittäisen ihmisen valinnat voivat muuttaa historian kulkua.
”Koodinimi Redwood saattaa olla Macintyren paras kirja.” John Grisham
Suomentanut Jaakko Kankaanpää
Ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna-Leena SoisaloMarkkinointi- ja viestintäpäällikköOtava
Tietokirjat, harrasteet ja viihdekirjat
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Tietoja julkaisijasta
Atena on osa Otava-konsernia.
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