Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 6.10.2026

2.10.2026 15:24:05 EEST | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Tiedote

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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 6. lokakuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle tuodaan päätettäväksi muun muassa A1- ja A2-kielen tuntijako, oppilaaksiottoon liittyvät muutokset ja tarkennukset, aloittavan kieliryhmän koko A1- ja A2- kielissä sekä kaksikielisessä opetuksessa ja kielikylvyssä. 

Jaoston kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO

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Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 29.9.202625.9.2026 13:15:52 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 29. syyskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa päätös osoitteeseen Ylipalontie 1 toteutettavan Paloheinän ala-asteen koulun ja päiväkoti Valkean korvaavan tilahankkeen tarveselvityksestä. Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.

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