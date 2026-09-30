Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 6.10.2026

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 6. lokakuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle tuodaan päätettäväksi muun muassa A1- ja A2-kielen tuntijako, oppilaaksiottoon liittyvät muutokset ja tarkennukset, aloittavan kieliryhmän koko A1- ja A2- kielissä sekä kaksikielisessä opetuksessa ja kielikylvyssä.

Jaoston kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.