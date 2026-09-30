Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 6.10.2026
2.10.2026 15:24:05 EEST | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 6. lokakuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle tuodaan päätettäväksi muun muassa A1- ja A2-kielen tuntijako, oppilaaksiottoon liittyvät muutokset ja tarkennukset, aloittavan kieliryhmän koko A1- ja A2- kielissä sekä kaksikielisessä opetuksessa ja kielikylvyssä.
Jaoston kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Hanna-Kaisa Talvensaariviestintä- ja markkinointipäällikköPuh:040 758 1572hanna-kaisa.talvensaari@hel.fi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Grundskolan Norsen behöver tillfälliga tilläggslokaler30.9.2026 11:59:20 EEST | Pressmeddelande
Årskurserna 5 och 6 skulle finnas i tilläggslokalerna åren 2027–2031, alltså under fyra läsår.
Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 29.9.202629.9.2026 19:24:35 EEST | Tiedote
Lautakunnan tiistaina 29. syyskuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kokouksen esityslista on saatavilla toimialan verkkosivuilta.
Fostrans- och utbildningssektorns utredning om Sockenbacka-enheten är klar28.9.2026 15:32:44 EEST | Pressmeddelande
Den svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning fattar beslut om Hoplaxskolans Sockenbacka-enhet under sitt möte i november.
Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 29.9.202625.9.2026 13:15:52 EEST | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 29. syyskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa päätös osoitteeseen Ylipalontie 1 toteutettavan Paloheinän ala-asteen koulun ja päiväkoti Valkean korvaavan tilahankkeen tarveselvityksestä. Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.
Beslutsmeddelande: Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning sammanträdde i kväll 22.9.202622.9.2026 18:28:38 EEST | Pressmeddelande
Protokollet finns på sektorns webbplats.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme