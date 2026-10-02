SDP:n Anna-Kristiina Mikkoselta yhdeksän talousarvioaloitetta – Itä-Suomen saavutettavuus ja huoltovarmuus keskiössä

”Talousarvioaloitteitani yhdistää ajatus saavutettavuudesta ja kaksikäyttöisyydestä eli huoltovarmuusajattelu on aloitteiden hengessä mukana. Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenenä sekä liikennejärjestelmätyössä mukana olleena tiestön, raiteiden ja siltojen mittava korjausvelka on kokonaisuus, joka tarvitsee resursseja. Esimerkiksi Juvan Vehmaan seutu on aktiivinen yritysympäristö ja vilkasliikenteinen keskittymä, johon kantatien perusparannus vastaa”, Mikkonen sanoo.

Mikkosen aloitteet koskevat Laitaatsalmen siltaa, Kellarpellon junaseisaketta, Riihisaaren laivalaituria, Pieksämäen lastausaluetta, Juvan Vehmaan kantatietä, Kerimäen kirkkoa, Savonlinnan lentoja, Laasalantietä Enonkoskella sekä Parikkalan Haarikon kehittämistä Etelä-Karjalan kansallispuistoksi.

”Etelä-Karjalassa ei ole yhtään kansallispuistoa ja aiemmin kansalaisaktiivit ovat edistäneet Parikkalan Haarikon alueen kehittämistä kansallispuistoksi, Mikkonen toteaa.

Eduskunta käsittelee talousarviota koko syksyn ja valtion budjetti ensi vuodelle hyväksytään jouluun mennessä täysistunnossa.