SDP EDUSKUNTA

SDP:n Anna-Kristiina Mikkoselta yhdeksän talousarvioaloitetta – Itä-Suomen saavutettavuus ja huoltovarmuus keskiössä

2.10.2026 15:27:53 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Jaa

Kansanedustaja Anna-Kristiina Mikkonen on jättänyt yhdeksän talousarvioaloitetta, joissa painottuvat itäisen Suomen saavutettavuus, liikenneinfrastruktuurin korjausvelka, huoltovarmuus sekä alueiden elinvoima. Aloitteet koskevat muun muassa Laitaatsalmen siltaa ja Kellarpellon junaseisaketta, Savonlinnan lentoja, Juvan ja Enonkosken tiehankkeita sekä Haarikon kehittämistä kansallispuistoksi.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

”Talousarvioaloitteitani yhdistää ajatus saavutettavuudesta ja kaksikäyttöisyydestä eli huoltovarmuusajattelu on aloitteiden hengessä mukana. Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenenä sekä liikennejärjestelmätyössä mukana olleena tiestön, raiteiden ja siltojen mittava korjausvelka on kokonaisuus, joka tarvitsee resursseja. Esimerkiksi Juvan Vehmaan seutu on aktiivinen yritysympäristö ja vilkasliikenteinen keskittymä, johon kantatien perusparannus vastaa”, Mikkonen sanoo.

Mikkosen aloitteet koskevat Laitaatsalmen siltaa, Kellarpellon junaseisaketta, Riihisaaren laivalaituria, Pieksämäen lastausaluetta, Juvan Vehmaan kantatietä, Kerimäen kirkkoa, Savonlinnan lentoja, Laasalantietä Enonkoskella sekä Parikkalan Haarikon kehittämistä Etelä-Karjalan kansallispuistoksi.

”Etelä-Karjalassa ei ole yhtään kansallispuistoa ja aiemmin kansalaisaktiivit ovat edistäneet Parikkalan Haarikon alueen kehittämistä kansallispuistoksi, Mikkonen toteaa. 

Eduskunta käsittelee talousarviota koko syksyn ja valtion budjetti ensi vuodelle hyväksytään jouluun mennessä täysistunnossa.

Avainsanat

itä-suomihuoltovarmuusliikennehankkeetliikenneinfrapieksämäki

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

Suuren valiokunnan sd-edustajat: EU:n omat varat vähentämään Suomen jäsenmaksua2.10.2026 14:50:36 EEST | Tiedote

Eduskunnan suuri valiokunta on tänään hyväksynyt lausunnon jatkoneuvotteluista unionin seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyskaudesta. SDP:n suuren valiokunnan jäsenet ovat tyytyväisiä, että myös hallitus tukee useita Euroopan komission esittämiä uusia omia varoja. Suomen on oltava mukana kaikissa keskusteluissa, joita Brysselissä käydään koskien vaihtoehtoisia rahoitusjärjestelmiä suorille maksuosuuksille.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye