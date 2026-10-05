Reijo Karhisen elämäkerta vie suomalaisen pankkivallan ytimeen
6.10.2026 09:55:48 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Terho Puustisen uutuuskirja Karhinen kertoo, miten Reijo Karhisen ura kietoutui osuuspankkiryhmän nousuun haastajasta Suomen finanssialan markkinajohtajaksi ja yhdeksi Euroopan vahvimmista pankeista. Samalla teos avaa, kuinka OP-ryhmän vallankäyttöä järjestettiin uudelleen, millaisia ristiriitoja muutosten taustalla käytiin ja miten nykyisen OP Pohjolan rakenne sekä valtasuhteet lopulta muotoutuivat.
Karhisen johtajaura alkoi itäsuomalaisissa osuuspankeissa ja huipentui juuri ennen pankkikriisiä Kuopion Osuuspankin toimitusjohtajuuteen. Keskellä 1990-luvun pankkikriisiä osuuspankkikentän vahvat voimahahmot runnoivat hänet suoraan ryhmän ylimpään johtoon osuuspannkien käydessä selviytymistaisteluaan.
Kirja avaa aiempaa perusteellisemmin pankkiryhmän 1990-luvun puolivälissä kokeman hajaannuksen sekä samaan aikaan toteutuneen, kivuliaan vallanvaihdoksen johdossa.
Antti Tanskanen ja Reijo Karhinen muodostivat OP Ryhmän johdossa tiiviin työparin. Pankkikriisin jälkeen heidän johdollaan altavastaajana pidetty osuuspankkiryhmä lähti määrätietoiseen kasvuun sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.
Reijo Karhinen toimi OP Ryhmän pääjohtajana vuosina 2007–2018. Hänen kaudellaan finanssiryhmä palasi osuustoiminnallisten juuriensa äärelle, kasvoi voimakkaasti, vahvisti asemaansa yritysrahoituksessa ja uudistui rohkeasti.
Vahvan osuuspankkitarinan ohella Terho Puustinen kuvaa kirjassaan avoimesti Reijo Karhista ihmisenä ja johtajana, unohtamatta hänen rooliaan puolisona, isänä ja ukkina.
Terho Puustinen on toiminut uransa aikana taloustoimittajana, päätoimittajana ja viestintäjohtajana. Hän on kirjoittanut aiemmin muun muassa Oras Investin ja Kempowerin tarinat
KUTSU:
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita Karhinen –kirjan julkistamistilaisuuteen.
Aika: torstaina 22.10. klo 17–19
Paikka: Otava, Uudenmaankatu 10, Helsinki
Ohjelma: Ville Rauvola (Otava) haastattelee Reijo Karhista ja Terho Puustista kirjaan liittyen. Kuohuviinitarjoilu.
RSVP: linkistä >>
(tai sähköpostitse adele.couavoux@otava.fi)
Karhinen – Osuuspankkijohtajan ankara savotta pankkikriisistä finanssialan huipulle ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Raiko Häyrisen lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 22.10.
Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi
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