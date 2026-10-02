SDP:n Pia Viitanen: Orpon hallitus haluaa edistää kaverikapitalismia

Mediatietojen mukaan Orpon hallitus haluaa heikentää sisäpiirikauppojen julkisuutta, mikä väistämättä helpottaa myös sisäpiiritiedon laitonta hyödyntämistä. Kerta toisensa jälkeen joudumme pettymään kokoomuksen selkärangattomuuteen, kun vastakkain on omien kavereiden ja kansan enemmistön etu. Kaverit voittavat aina, Pia Viitanen toteaa.