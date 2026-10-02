SDP:n Pia Viitanen: Orpon hallitus haluaa edistää kaverikapitalismia
2.10.2026 15:34:56 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Mediatietojen mukaan Orpon hallitus haluaa heikentää sisäpiirikauppojen julkisuutta, mikä väistämättä helpottaa myös sisäpiiritiedon laitonta hyödyntämistä. Kerta toisensa jälkeen joudumme pettymään kokoomuksen selkärangattomuuteen, kun vastakkain on omien kavereiden ja kansan enemmistön etu. Kaverit voittavat aina, Pia Viitanen toteaa.
HS uutisoi 2.10.2026, että valtiovarainministeriö valmistelee lakia, joka poistaisi pankkiirien pörssikauppojen julkisuuden. Valtiovarainvaliokunnan jäsen Pia Viitanen näkee uutisessa selkeitä viitteitä kokoomuksen halusta edistää kaverikapitalismia.
- Sisäpiirikauppojen valvonnan heikkeneminen haittaa markkinoiden toimintaa ja on vahingollinen kaikille sijoittajille. On erityisen röyhkeää, että kokoomusjohtoinen hallitus voi edistää tämän kaltaista hanketta, ja samaan aikaan höpistä kansankapitalismin vahvistamisesta, Viitanen kummastelee.
- Kokoomuksen uudiskieleen on syntynyt uusi termi. Kun puolue ”keventää hallinnollista taakkaa” se tarkoittaa suomeksi sitä, että se vaikeuttaa laittomien sisäpiirikauppojen valvomista ja siten helpottaa niiden syntymistä. Aiemmin tällä viikolla saimme lukea, miten kokoomus ”uudistaisi” hyvinvointivaltiota ajamalle sen palvelut alas, Viitanen päättää.
Yhteyshenkilöt
Pia ViitanenKansanedustajaPuh:050 511 3039
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