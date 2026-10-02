Kaikkonen: Suomi tarvitsee talouspolitiikan kolmannen tien
3.10.2026 10:00:00 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Suomen talouspoliittista keskustelua dominoi tällä hetkellä kaksi moukaria: veromoukari ja leikkausmoukari. Kumpikaan ei yksin ratkaise Suomen ongelmia.
– Pelkkä verojen korottaminen on talouspolitiikan alisuoriutumista. Pelkkä leikkaaminen on sitä aivan yhtä lailla. Suomi tarvitsee kolmannen tien: sopeutuksia, kasvua ja uudistuksia samassa paketissa, Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo.
Kaikkosen mukaan Suomen talous on saatava kestävälle uralle, mutta se on tehtävä tavalla, joka vahvistaa myös kasvun edellytyksiä.
– Veromoukari tappaa orastavan kasvun. Leikkausmoukari puolestaan nakertaa terveys- ja vanhuspalveluita, koulutusta, turvallisuutta ja ihmisten luottamusta tulevaisuuteen. Ei ole järkevää rakentaa talouspolitiikkaa niin, että samalla kun yritämme vahvistaa julkista taloutta, heikennämme talouden kasvuedellytyksiä ja hyvinvointiyhteiskunnan perustaa, Kaikkonen sanoo.
Kaikkosen mukaan seuraavalla vaalikaudella tarvitaan määrätietoisia toimia julkisen talouden tasapainottamiseksi. Sopeutuksen painopisteen pitää kuitenkin olla menoissa, ja samalla on huolehdittava verotuksen kohtuullisuudesta ja kasvun edellytyksistä.
– Meidän mallissamme noin kaksi kolmasosaa tarvittavasta sopeutuksesta tehtäisiin menosopeutuksilla ja enintään yksi kolmasosa verosopeutuksilla. Se on tasapainoinen kokonaisuus. Kaikkea ei voi vyöryttää veronmaksajien maksettavaksi, mutta kaikkea ei voi myöskään ottaa pois palveluista ja ihmisten arjesta.
Kaikkosen mukaan sopeutusten rinnalle tarvitaan kunnianhimoinen uudistusohjelma.
– Suomi ei voi säästää itseään kasvuun. Meidän pitää pystyä uudistamaan ja uudistumaan. Tarvitsemme enemmän investointeja, yrittäjyyttä, työtä, tuottavuutta ja uusia kasvun mahdollisuuksia. Julkisen talouden vahvistaminen ja talouskasvun vahvistaminen eivät saa olla toisilleen vastakkaisia tavoitteita.
Kaikkosen mukaan seuraavan hallituksen tärkein talouspoliittinen tehtävä onkin katkaista näennäinen vastakkainasettelu sopeutusten ja kasvun välillä.
– Tarvitsemme sekä talouskuria että kasvupolitiikkaa. Sekä uudistuksia että vakautta. Suomen pitää tehdä enemmän kuin leikata ja verottaa. Meidän pitää rakentaa maa, jossa on enemmän työtä, yrittämistä ja investointeja – ja sitä kautta myös enemmän verotuloja hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen, Kaikkonen sanoo.
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Antti KaikkonenKeskustan puheenjohtaja, kansanedustajaantti.kaikkonen@eduskunta.fi
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