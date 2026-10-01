Valtakunnallinen hanke kehittää kyberturvallisuuden jatkuvaa oppimista 1,1 miljoonan rahoituksella
5.10.2026 08:01:00 EEST | Vaasan yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopisto koordinoi 1,1 miljoonan euron hanketta, joka tähtää kyberturvallisuusalan jatkuvan oppimisen koulutuksen kehittämiseen Suomessa. Muut hankkeen toteuttajat ovat Helsingin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Hankkeen päätavoitteena on suunnata kyberturvallisuuskoulutusta aiempaa enemmän työelämän tarpeisiin jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti.
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus myönsi huhtikuussa 2026 rahoitusta yliopistoille hankkeeseen, jonka tavoitteena on vahvistaa kyberturvallisuusalan jatkuvaa oppimista Suomessa.
Jyväskylän yliopiston koordinoimassa Kansallinen kyberturvallisuuden jatkuvan oppimisen yhteistyöverkosto -hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joiden avulla yliopistojen kyberturvallisuuskoulutusta voidaan tuoda nykyistä vahvemmin osaksi jatkuvan oppimisen tarjontaa.
Hankkeen vastuullisen johtajan, tutkimusjohtaja Martti Lehdon mukaan tavoitteena on rakentaa yhteinen näkemys siitä, miten yliopistot voivat vastata työelämän kasvavaan kyberturvallisuusosaamisen tarpeeseen.
Hankkeessa laaditaan yliopistojen yhteinen kyberturvallisuuden jatkuvan oppimisen strategia, joka sisältää suositukset yliopistojen kyberturvallisuuden jatkuvan oppimisen koulutuksen kehittämiseksi. Strategiassa korostuvat työelämän tarpeet, kansainväliset hyvät käytännöt sekä yliopistojen välinen yhteistyö.
– Yliopistojen ja työelämän välinen yhteistyö ovat avainasemassa, kun kehitetään kyberturvallisuuden jatkuvan oppimisen ratkaisuja ja strategiaa. Yhteistyö vahvistaa koulutuksen vaikuttavuutta ja parantaa sen saavutettavuutta eri kohderyhmille, Lehto kuvailee.
– Energiajärjestelmät ovat jatkuvasti kyberhyökkäysten kohteena. Pohjanmaan alueen energiasektorilla on tarve kyberturvallisuuden jatkuvan oppimisen kehittämiselle, kommentoi professori Tero Vartiainen Vaasan yliopistosta.
Hankkeen aikana laadittujen strategisten linjauksia avulla kyberturvallisuuskoulutusta voidaan tulevaisuudessa suunnata paremmin työelämän tarpeisiin jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti.
Hanke auttaa luomaan uusia väyliä kyberturvallisuuden erityisosaamiseen
Yliopistojen kyberturvallisuuskoulutus on perinteisesti suunnattu tutkinto-opiskelijoille. Työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin tarvitaan kuitenkin myös joustavampia tapoja hankkia ja syventää erityisosaamista.
Hankkeen projektipäällikkönä Jyväskylän yliopistossa toimiva Piia Perälä kertoo, että etsitään uusia opetusmenetelmiä ja tunnistetaan työelämän tarpeita, jotta kyberturvallisuuden erityisosaamista voidaan kehittää tehokkaammin osana jatkuvaa oppimista.
– Kyberturvallisuuden osaamisen kehittämiseen tarvitaan tulevaisuudessa vaihtoehtoja myös tutkinto-ohjelmien rinnalle. Näin voimme tukea esimerkiksi työelämässä olevia asiantuntijoita, jotka haluavat päivittää tai syventää osaamistaan, Perälä toteaa.
Jyväskylän yliopiston koordinoiman hankkeen vastuullisena johtajan toimii tutkimusjohtaja Martti Lehto ja projektipäällikkönä Piia Perälä.
Lisätietoa
Martti Lehto
Tutkimusjohtaja
martti.j.lehto@jyu.fi
+358400248080
Jyväskylän yliopisto
Tero Vartiainen
Professori
tero.vartiainen@uwasa.fi
+358294498588
Vaasan yliopisto
Piia Perälä
Projektipäällikkö
piia.m.h.perala@jyu.fi
+358 40 805 4541
Jyväskylän yliopisto
Kansallinen kyberturvallisuuden jatkuvan oppimisen yhteistyöverkosto on Euroopan unionin osarahoittama jatkuvan oppimisen valtakunnallinen kehittämishanke, jota koordinoi Jyväskylän yliopisto. Muut hankkeen toteuttajat ovat Helsingin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2026-31.8.2028. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 094 970 euroa, josta Euroopan unioni rahoittaa enintään 875 976 euroa. Rahoituksen myöntäjänä toimii Pohjois-Suomen elinvoimakeskus. Rahoitus jakautuu mukana olevien yliopistojen kesken. Jyväskylän yliopiston osuus rahoituksesta on 270 000 euroa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Martti Lehto
Tutkimusjohtaja
martti.j.lehto@jyu.fi
+358400248080
Jyväskylän yliopisto
Tero Vartiainen
Professori
tero.vartiainen@uwasa.fi
+358294498588
Vaasan yliopisto
Piia Perälä
Projektipäällikkö
piia.m.h.perala@jyu.fi
+358 40 805 4541
Jyväskylän yliopisto
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