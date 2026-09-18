Epsi Rating: Oomi Mobiili nousi heti toimialan kärkisijoille
5.10.2026 07:00:04 EEST | Oomi Oy | Tiedote
Tuore EPSI Rating kertoo, että vasta alle vuoden puhelinliittymiä myynyt Oomi Mobiili nousi heti alan kärkisijoille asiakastyytyväisyydessä. Oomi Mobiili sai koko vertailun parhaat arviot palvelulaadusta, imagosta ja vastuullisuudesta. Tulokset osoittavat, että keskittämisetu, helppous ja mutkaton palvelukokemus ovat kokonaisuus, joka näkyy sekä asiakastyytyväisyydessä että -uskollisuudessa.
Oomi Mobiili on saanut vahvan alun Suomen mobiilimarkkinassa. Tuoreessa EPSI Ratingin Mobiilioperaattorit B2C 2026 -tutkimuksessa Oomi Mobiili sijoittui asiakastyytyväisyydessä suoraan toiselle sijalle. Asiakastyytyväisyysindeksi oli 76,5, kun toimialan keskiarvo oli 67,2.
Oomi Mobiili sai vertailun parhaat tulokset myös imagosta (83,2) ja palvelulaadusta (76,7). Samalla vain 3 prosenttia Oomi Mobiilin asiakkaista kertoo aikovansa vaihtaa operaattoria seuraavan 12 kuukauden aikana. Toimialalla osuus on 20 prosenttia.
Asiakkaiden suositteluhalukkuutta mittaava Oomi Mobiilin NPS on tutkimuksen korkein, +48. Suosittelijoita oli 61 prosenttia vastaajista.
"Kaikkein arvokkainta tässä tuloksessa on meille asiakkaiden viesti. Oomi Mobiili on ollut markkinassa vasta hieman alle vuoden verran. Näin vahva ensimmäinen tulos kertoo, että olemme onnistuneet rakentamaan palvelun, jossa asiakaskokemus, erottautuminen ja sitoutuminen ovat nyt jo toimialan huipputasoa. Se on juuri sitä, mitä lähdimme tavoittelemaan", sanoo Oomin Chief New Business Officer Eero Pyhäranta.
Keskittämisetu näkyy valintaperusteissa
Oomi lähti mobiilimarkkinoille vuoden 2025 loppupuolella ajatuksella, että sähkö ja puhelinliittymä voidaan tarjota asiakkaalle helposti samasta paikasta. EPSI Ratingin tutkimuksen perusteella tämä ajatus näyttää osuvan asiakkaiden tarpeeseen.
EPSI Ratingin mukaan 69 prosenttia Oomi Mobiilin asiakkaista kertoo sähkösopimukseen liittyvän keskittämisedun olleen yksi liittymän valinnan syistä. Toiseksi yleisin valintaperuste on ennakoitava, toistaiseksi voimassa oleva hinta, jota ei tarvitse jatkuvasti kilpailuttaa.
Keskittämisedun yhteys näkyy myös tyytyväisyydessä. Oomilta sekä sähkösopimuksen että puhelinliittymän hankkineiden asiakkaiden tyytyväisyys oli 77,2 indeksipistettä.
"Oomin ajatuksena ei ole tuoda asiakkaalle lisää asioita hoidettavaksi, vaan päinvastoin vähentää niitä. Kun samoja arjen peruspalveluita voi keskittää ja asiointi on sujuvaa, asiakkaalle jää vähemmän muistettavaa ja kilpailutettavaa. On hienoa nähdä tutkimuksessa merkkejä siitä, että tämä ajatus toimii myös käytännössä", Pyhäranta sanoo.
Oomi Mobiili on asiakkaiden mielestä vastuullisin mobiilioperaattori
EPSI Ratingin kestävyysindeksi perustuu yksityisasiakkaiden kokemuksiin ja mielikuviin siitä, kuinka vastuullisesti mobiilioperaattorit toimivat. Indeksi muodostuu kolmesta kysymyksestä, joilla asiakkaat arvioivat mobiilioperaattoreiden eettisyyttä, ympäristövastuullisuutta ja sosiaalista vastuullisuutta.
Oomi Mobiili sai kestävyysindeksissä 75,2 indeksipistettä ja sijoittui alan ykköseksi. Tulos on selvästi toimialan keskiarvon yläpuolella, sillä toimialan keskiarvo oli 61,9.
Asiakkaiden myönteiset arviot kertovat, että Oomi on onnistunut tuomaan vastuullisen toimintatapansa myös mobiilipalveluihin. Kestävyysindeksi ja asiakastyytyväisyys ovat EPSI Ratingin mukaan toimialalla myös vahvasti yhteydessä toisiinsa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eero PyhärantaChief New Business OfficerOomiPuh:+358503507361eero.pyharanta@oomi.fi
Päivi SaarinenOomi Oy / ViestintäjohtajaPuh:0401962350paivi.saarinen@oomi.fi
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Tietoa Oomi Mobiilista
Oomi Mobiili on vuonna 2025 perustettu virtuaalioperaattori, joka tarjoaa kuluttaja-asiakkaille puhelin- ja nettiliittymiä. Keskittämällä puhelinliittymät ja sähkösopimukset Oomille saa myös keskittämisedun, joka vähennetään joka kuukausi sähkölaskulta. Kaikki liittymätyypit ovat toistaiseksi voimassa olevia ja hinta on kaikille sama, kaikissa kanavissa. Tämä vastaa kuluttajien toiveeseen siitä, että asiakkuudesta palkittaisiin eikä liittymiä tarvitsisi toistuvasti kilpailuttaa.
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