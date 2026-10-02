Kokoomuksen Limnell: SDP:n lähteminen vasemmiston kelkkaan tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa oli vakava virhearvio
2.10.2026 16:16:02 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
SDP esitti epäluottamusta hallitukselle sen Lähi-idän politiikan vuoksi, kun taas vihreät ja vasemmistoliitto vaativat epäluottamusta puolustusministeri Antti Häkkäselle tämän Israelin-vierailun takia. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell pitää SDP lähtemistä mukaan epäluottamukseen vakavana virhearviona Suomen turvallisuustilanteessa, jossa turvallisuudesta huolehtiminen ja sen vahvistaminen on tärkeämpää kuin pitkään aikaan.
Eduskunta antoi tänään luottamuksensa puolustusministeri Antti Häkkäselle ja Orpon hallitukselle.
– Puolustusministeri Häkkänen on toiminut aivan oikein. Hänen tehtävänsä on huolehtia Suomen puolustuskyvystä ja varmistaa, että puolustuksemme kannalta kriittiset asejärjestelmät ja niiden toimitukset toimivat. Tätä työtä hän teki myös Israelin-vierailullaan, Limnell sanoo.
Häkkänen joutui perumaan osallistumisensa Islannissa järjestettävään JEF-puolustusministerikokoukseen eduskunnan luottamusäänestyksen vuoksi. Kokouksen asialistalla on muun muassa Pohjois-Euroopan puolustuksen vahvistaminen.
– On vaikea ymmärtää, miksi SDP halusi liittyä muun vasemmiston rinnalle ajamaan epäluottamusta juuri tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Suomessa on pitkä perinne siitä, ettei ulko- ja turvallisuuspolitiikalla tehdä sisäpolitiikkaa. Nyt, kun Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta huolehtiminen ja sen vahvistaminen on tärkeämpää kuin pitkään aikaan, meidän pitäisi korostaa kansallista yhtenäisyyttä eikä rakentaa puoluepoliittista vastakkainasettelua turvallisuuspolitiikassa, Limnell sanoo.
– Puolustuksen vahvistaminen ja kansainvälinen yhteistyö eivät saa jäädä puoluepoliittisen pelin jalkoihin. Eduskunta antoi Häkkäselle luottamuksensa. Nyt on aika keskittyä siihen, mikä on tärkeintä: Suomen turvallisuuden vahvistamiseen, Limnell toteaa.
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Yhteyshenkilöt
Jarno LimnellKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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