Kokoomuksen Limnell: SDP:n lähteminen vasemmiston kelkkaan tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa oli vakava virhearvio

Eduskunta antoi tänään luottamuksensa puolustusministeri Antti Häkkäselle ja Orpon hallitukselle.

– Puolustusministeri Häkkänen on toiminut aivan oikein. Hänen tehtävänsä on huolehtia Suomen puolustuskyvystä ja varmistaa, että puolustuksemme kannalta kriittiset asejärjestelmät ja niiden toimitukset toimivat. Tätä työtä hän teki myös Israelin-vierailullaan, Limnell sanoo.

Häkkänen joutui perumaan osallistumisensa Islannissa järjestettävään JEF-puolustusministerikokoukseen eduskunnan luottamusäänestyksen vuoksi. Kokouksen asialistalla on muun muassa Pohjois-Euroopan puolustuksen vahvistaminen.

– On vaikea ymmärtää, miksi SDP halusi liittyä muun vasemmiston rinnalle ajamaan epäluottamusta juuri tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Suomessa on pitkä perinne siitä, ettei ulko- ja turvallisuuspolitiikalla tehdä sisäpolitiikkaa. Nyt, kun Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta huolehtiminen ja sen vahvistaminen on tärkeämpää kuin pitkään aikaan, meidän pitäisi korostaa kansallista yhtenäisyyttä eikä rakentaa puoluepoliittista vastakkainasettelua turvallisuuspolitiikassa, Limnell sanoo.

– Puolustuksen vahvistaminen ja kansainvälinen yhteistyö eivät saa jäädä puoluepoliittisen pelin jalkoihin. Eduskunta antoi Häkkäselle luottamuksensa. Nyt on aika keskittyä siihen, mikä on tärkeintä: Suomen turvallisuuden vahvistamiseen, Limnell toteaa.