Pikkuhuuhkajien mediaohjelma ennen EM-karsintalohkon päättävää Kosovo-ottelua

U21-EM-karsintojen lohkovaiheen viimeinen kierros pelataan tiistaina 6.10. Jatkokarsintapaikka on jo varmistettu, mutta mahdollisuudet suoraan EM-kisapaikkaan vaativat vielä vierasvoittoa Kosovosta sekä suosiollisia tuloksista muissa viimeisen kierroksen otteluissa.

Suomi voi päästä suoraan EM-kisoihin joko a) lohkovoittajana tai b) yhdeksän EM-karsintalohkon parhaana lohkokakkosena.

a) Lohkovoittajana: Espanja johtaa Suomen karsintalohkoa 24 pisteellä ja Suomi on toisena 22 pisteellä yhdeksästä ottelusta. Keskinäisten otteluiden maaliero on tasan 3–3. Espanjan maaliero lohkon kaikista otteluista on 40–4 ja Suomen maaliero 30–3. Suomen lohkovoitto vaatisi siis käytännössä voittoa Kosovoa vastaan vieraissa ja Espanjan tappiota Romanialle kotona.

b) Parhaana lohkokakkosena: Lohkokakkosten rankingiin lasketaan pisteet kunkin lohkon top 5 -joukkueita vastaan – Suomen lohkossa jumboksi jäänee San Marino. Suomella on tässä rankingissa nyt 16 pistettä ja maaliero on 15-3. Suomi saisi Kosovon voittamalla lohkokakkosten rankingiin yhteensä 19 pistettä.

Suomen ohittamiseen lohkokakkosten rankingissa olisi tällöin matemaattiset mahdollisuudet E-lohkon Puolalla tai Italialla sekä F-lohkon Saksalla tai Kreikalla. Kisoihin menemiseen parhaana lohkokakkosena vaadittaisiin siis Kosovo-voiton lisäksi seuraavanlaisia tuloksia kahdessa muussa lohkossa:

E-lohkossa 5.9. Italian pitää menettää pisteitä kotiottelussa Puolaa vastaan, tai jäädä tasatulokseen, jolloin Suomen pitää voittaa Kosovo vähintään viidellä maalilla.



F-lohkossa 6.9. Kreikan pitää menettää pisteitä vierasottelussa Pohjois-Irlantia vastaan, tai Saksan pitää hävitä Georgiaa vastaan kotona, tai Saksan ja Georgian pitää päätyä tasatulokseen, jolloin Suomen pitää voittaa Kosovo vähintään viidellä maalilla.





Kaksiosaiset U21-EM-jatkokarsinnat muiden lohkokakkosten kesken pelataan marraskuussa 2026 – arvonnat järjestetään 9.10. klo 12 Suomen aikaa. Lopputurnaus pelataan kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa.

Lohkojen tilanteet UEFA:n uutisessa

Pikkuhuuhkajien jäljellä oleva mediaohjelma Kosovossa (ajat Suomen aikaa)

Su 4.10. klo 17-17.30: Mediatunti (puhelinhaastattelut, Kosovo)

Ma 5.10. klo 13: Harjoitukset, Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina (medialle avoinna ensimmäiset 15min)

Ma 5.10. klo 15.45-16.15: Mediatunti (puhelinhaastattelut, Kosovo)

Ti 6.10. klo 20.00: Kosovo-Suomi, Stadium Fadil Vokrri, Pristina

Haastattelu- ja mediapyynnöissä ottakaa yhteyttä:

Niko Tykkyläinen, U21-maajoukkueen tiedottaja

040 559 0646

niko.tykkylainen@palloliitto.fi