POP Pankkikeskus ja Bonum Pankki Oyj aloittavat muutosneuvottelut
2.10.2026 17:06:36 EEST | POP Pankkikeskus osk | Tiedote
POP Pankkikeskus ja Bonum Pankki Oyj ovat ilmoittaneet aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelujen piirissä on organisaatioiden koko henkilöstö eli yhteensä 249 työntekijää. Toteutuessaan suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa enimmillään POP Pankkikeskuksella 15 työsuhteen ja Bonum Pankilla 15 työsuhteen irtisanomiseen. Tämän lisäksi toimenpiteet voivat johtaa toimenkuvien ja organisaation muutoksiin sekä joidenkin työtehtävien siirtymiseen konserniyhtiöstä toiseen liikkeenluovutuksen ehdoin.
Organisaatiot tavoittelevat neuvotteluilla toimintansa tehostamista ja kannattavuuden parantamista sekä joidenkin konsernitoimintojen yhdistämistä palvelemaan keskitetysti koko POP Pankki -ryhmää. Muutosneuvottelut alkavat 9. lokakuuta, ja niiden arvioidaan kestävän vähintään kolme viikkoa.
POP Pankkikeskus vastaa POP Pankki -ryhmän keskusyhteisönä ryhmän ohjauksesta, valvonnasta ja strategisesta kehityksestä. Bonum Pankki Oyj vastaa POP Pankkien keskusluottolaitospalveluiden tuottamisesta, POP Pankki -ryhmän ulkoisen rahoituksen hankkimisesta, maksuliikenteestä, POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien liikkeeseenlaskusta sekä ryhmän keskitettyjen palveluiden tuottamisesta. Lisäksi Bonum Pankki myöntää vähittäisasiakkaille vakuudettomia kulutusluottoja sekä vakuudellisia velkakirjalainoja.
Ilmoitetut muutosneuvottelut eivät koske ryhmän 18 itsenäistä POP Pankkia.
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Yhteyshenkilöt
Mediayhteydenotot:
Maija Hyötyläinen,
viestintäpäällikkö, POP Pankki, POP Pankkikeskus osk
050 572 9679
maija.hyotylainen@poppankki.fi
Tietoja julkaisijasta
POP Pankki -ryhmä on yli 800 henkilöä työllistävä suomalainen pankkiryhmä, johon kuuluu 18 POP Pankkia, POP Pankkien keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj, POP Asuntoluottopankki Oyj ja POP Pankkikeskus osk. Haluamme olla henkilökohtaisen digitaalisen palvelun ja parhaan asiakastyytyväisyyden pankki, joka kasvattaa markkinaosuuttaan kannattavasti.
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