Alfons Håkansin laivasto vahvistui Suomen ja Baltian tehokkaimmalla satamahinaajalla
2.10.2026 20:07:57 EEST | Alfons Håkans Marine Oy Ab | Tiedote
Alfons Håkansin laivasto on vahvistunut uudella Poseidon-hinaajalla, joka on tehokkain Suomeen ja Baltian maihin koskaan rakennettu satamahinaaja. Suomen lipun alla operoiva Poseidon vahvistaa yhtiön hinaus- ja jäänmurtokapasiteettia Itämerellä. Aluksen nimeämistilaisuutta vietettiin keskiviikkona Turussa.
Poseidonin koneteho on yli 10 000 hevosvoimaa ja paaluvetokyky on 73 tonnia. Aluksella on korkein suomalais-ruotsalainen jääluokka, 1A Super ja se on suunniteltu ympärivuotiseen toimintaan vaativissa arktisissa olosuhteissa.
– Poseidon on meille merkittävä investointi tulevaisuuteen. Sen teho ja jäänmurto-ominaisuudet vahvistavat kykyämme palvella asiakkaitamme myös kaikkein vaativimmissa talviolosuhteissa, sanoo Alfons Håkansin jäänmurtoliiketoiminnasta vastaava operatiivinen päällikkö Ilari Rainio.
Poseidon on Alfons Håkansin viides uudisrakennus kahdeksan vuoden aikana. Investointi jatkaa yli 100-vuotiaan, jo kuudennessa sukupolvessa toimivan suomalaisen perheyrityksen laivaston pitkäjänteistä uudistamista ja kehitystyötä.
Poseidonin poikkeukselliset jääominaisuudet avaavat uusia mahdollisuuksia hyödyntää alusta myös vaativissa jäänmurtotehtävissä. Alfons Håkansilla on pitkä kokemus satamajäänmurron lisäksi valtion jäänmurtotehtävistä Suomessa, Virossa ja Ruotsissa.
Neljäs Poseidon jatkaa pitkää perinnettä
Uusi alus on jo neljäs Poseidon-nimeä kantava alus Alfons Håkansin historiassa. Antiikin Kreikan mytologiassa Poseidon oli merten valtias, ja nimi jatkaa vahvaa merenkulkuperinnettä yhtiön laivastossa.
Aluksen rakentamisesta vastasi hollantilainen Damen Shipyards. Poseidon on varustettu suomalaisen Steerpropin Raumalla valmistamilla kahdella CRP-atsimuuttivetolaitteella (Contra-Rotating Propellers). Suomalainen vetolaiteteknologia on keskeinen osa aluksen suorituskykyä vaativissa jääolosuhteissa.
Poseidon nimettiin keskiviikkona Turussa järjestetyssä tilaisuudessa merenkulun perinteiden mukaisesti. Aluksen kummina toimii Mari Håkans.
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