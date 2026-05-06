Alfons Håkansin laivasto vahvistui Suomen ja Baltian tehokkaimmalla satamahinaajalla

Alfons Håkansin laivasto on vahvistunut uudella Poseidon-hinaajalla, joka on tehokkain Suomeen ja Baltian maihin koskaan rakennettu satamahinaaja. Suomen lipun alla operoiva Poseidon vahvistaa yhtiön hinaus- ja jäänmurtokapasiteettia Itämerellä. Aluksen nimeämistilaisuutta vietettiin keskiviikkona Turussa.