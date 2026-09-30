Jasper Auvisen neljä maalia suistivat mestarit kauden avaustappioon
2.10.2026 22:07:13 EEST | Fliiga | Tiedote
Jasper Auvinen iski neljä maalia, kun Oilers aiheutti mestari Nokian KrP:lle kauden avaustappion voittamalla kotonaan peräti 10-4. Neljäs voitto neljässä ottelussa nosti Oilersin tasapisteisiin nokialaisten kanssa ja sarjakärkeen.
Espoon Tapiolassa mentiin liki puoli peliä kaksintaistelua, jossa Jasper Auvinen vei Oilersin kahdesti johtoon ja Topias Simonen kuittasi yhtä monesti. Sitten alkoi syntyä eroa, kun Markus Salmi ohjasi Öljymiehet edelle Miska Mäkisen nappisyötöstä ja Elias Pekari rankaisi KrP-vahti Aki Karjalaisen harhaheitosta nostamalla toisen tauon tilanteeksi jo 4-2. Päätösjaksolla KrP:n Jose Saarainen vastasi vielä Aaro Astalan 5–2-osumaan maalilla, mutta sitten repesi. Antti Suomela sipaisi ylivoimalla alamiehen paikalta 6-3, ja Jasper Auvinen osui illan kolmantensa ja neljäntensä Santeri Lindforsin ja Miska Mäkisen syöttöoivalluksista. Illan viimeiset kaksi maaliaan Oilers sai lyödä tyhjiin. Jasper Auvisella oli rangaistuslaukauksesta paikka jopa illan viidenteen maaliinsa, mutta sijoitus kimahti pystytolppaan.
Perjantain toisessa ottelussa Classic kaatoi kotonaan OLS:n jatkoajalla 5-4 oululaisten noustua kolmannessa erässä kolmen maalin kuopasta tasoihin ja yhteen sarjapisteeseen. Ilmo Leinon 4–1-maali 13 minuuttia ennen loppusummeria näytti jo petaavan pisteet isännille, mutta OLS oli eri mieltä. Kalle Lintala sekä Veeti Koivisto iskivät nopeasti kavennukset vastaiskuista perättäisissä vaihdoissa, ja kirin kruunasivat kesän nimihankinnat, kun Luukas Hyvärinen tasoitti kaksi minuuttia ennen loppua kuudella viittä vastaan Valte Karvosen poikkisyötöstä. Jatkoaika oli sitten taas Classicin, ja se otti lisäpisteen, kun Nico Salo syötti keskelle sektoria ja Eemeli Salinin nopea laukaus räpsähti Niko Tervon maalin takayläkulmaan.
Lauantaina ovat vuorossa ottelut Hawks–LASB ja Westend Indians–SPV.
F-liigan naisten sarjassa pelattiin perjantaina yksi ottelu, jossa Classic sai tehdä täyden työpäivän kaataakseen vieraissa liiganousija SBS Wirmon 6-5.
Classic karkasi kahdesti johtoon, mutta vielä pelin puolivälissä oltiin tilanteessa 2-2, kun Olivia Oikarinen oli karannut iskemään Wirmon ensimmäisen kotimaalin Lotta Purhosen alimpana hukkaamasta pallosta ja Janina Rinne kiskaissut viivasta ylivoimaosuman. Sitten Classic kuitenkin repi eroa kahdella illan maestron Natalia Pitkäkankaan rakentamalla osumalla, ja kuusi ja puoli minuuttia ennen loppusummeria Eerika Koski vei vieraat jo 6–3-johtoon. Kotiyleisö sai kuitenkin jännittää ja toivoa loppuun saakka, sillä Olivia Oikarinen kavensi vastaiskusta ja puoli minuuttia ennen loppua Eevi Lehmusvuori nosti Wirmon kuudella viittä vastaan kakkospallosta jo maalin päähän.
Lauantaina ovat vuorossa ottelut PSS–SSRA, SB-Pro–SPV ja Pirkat–TPS.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
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