Kokoomuksen Kopra vaatii Lindtmanilta selvennystä: Miten SDP:n kanta sopii yhteen Suomen puolustuslinjan kanssa?
3.10.2026 08:30:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
SDP äänesti eilen epäluottamusta puolustusministeri Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra vaatii SDP:n puheenjohtajalta Antti Lindtmanilta selvennystä siihen, mitä puolueen kanta merkitsee Suomen puolustusyhteistyölle.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran mukaan SDP:n on avattava puolustuspoliittisen linjansa perusteet. SDP äänesti perjantaina epäluottamusta puolustusministeri Antti Häkkäselle tämän Israelin-vierailun vuoksi ja koko hallitukselle Suomen Lähi-idän politiikan vuoksi.
– Antti Lindtmanin on syytä avata, mitä SDP:n toiminta tarkoittaa käytännössä Suomen puolustuspolitiikan kannalta. Kyse ei ole vain yhdestä ministeristä tai yhdestä matkasta, vaan siitä, miten Suomi huolehtii puolustuskyvystään muuttuvassa turvallisuusympäristössä, Kopra sanoo.
Suomen puolustuksen kehittäminen edellyttää pitkäjänteisiä päätöksiä ja toimivaa kansainvälistä yhteistyötä. Puolustusmateriaalia hankitaan vuosikymmeniksi, ja järjestelmien ylläpito, varaosat, päivitykset ja toimitusvarmuus ovat olennainen osa Suomen puolustuskykyä.
Kopra korostaa, että SDP oli hyväksymässä eduskunnassa puolustusselontekoa, jossa linjataan Suomen puolustuspolitiikan suuntaviivoista pitkälle tulevaisuuteen. Israel on selonteossa todettu Suomelle olennaiseksi materiaaliyhteistyökumppaniksi.
Kopran mukaan SDP:n on avattava, miten sen tuore kanta sopii näihin linjauksiin.
– Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tarvitaan johdonmukaisuutta. Jos SDP katsoo, että nykyistä puolustusyhteistyötä tai sen perusteita pitää muuttaa, puolueen on kerrottava avoimesti, mitä se esittää tilalle ja miten Suomen puolustuskyky turvataan, Kopra toteaa.
Kopran mukaan SDP:n on kerrottava, että millä perusteilla se arvioi Suomen ja Israelin välistä puolustusmateriaalialan yhteistyötä ja miten se turvaisi Suomen puolustuksen suorituskyvyt mahdollisissa muutostilanteissa.
– Lindtmanilta on eilisen epäluottamusäänestyksen johdosta kysyttävä suoraan: mikä SDP:n linja on Suomen puolustusyhteistyöhön, ja miten puolue varmistaisi, ettei Suomen puolustuskyky vaarannu? Suomalaisten turvallisuus edellyttää, että myös oppositio avaa omat ratkaisunsa ja niiden seuraukset, Kopra päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka KopraEduskuntaryhmän puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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