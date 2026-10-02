Eurojackpotin potti nousee 120 miljoonaan euroon

Perjantain Eurojackpotin arvonnan (kierros 40/2026) oikea rivi on 4, 6, 7, 17 ja 45. Tähtinumerot 7 ja 12.



Täysosumia ei löytynyt, joten tiistain arvonnassa Eurojackpotin potti nousee pelin maksimilukemiin 120 miljoonaan euroon. Suomen rahapelihistorian suurin voitto on Siilinjärvelle vuonna 2019 osunut 91,9 miljoonan euron potti.



Perjantaina Eurojackpotin suurimmat voitot olivat 5+1 -oikein rivejä, joilla voitti 562 247 euroa. Voitoista kolme osui Saksaan, kaksi Tanskaan ja yksi Puolaan.



5+0 -rivejä oli pelattu kymmenen kappaletta ja niillä voitti 190 248 euroa. Voitoista seitsemän meni Saksaan, yksi Norjaan, yksi Tšekkiin ja yksi Ruotsiin.



Suomesta löytyi yksi 4+2 -oikein rivi, jolla voitti 6 153 euroa.



Jokeri-pelin perjantain voittorivi on 4 1 3 0 7 0 7. Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu kaksi kappaletta ja niillä voitti 20 000 euroa.



Milli-pelin perjantain voittorivi on 3, 6, 9, 11, 31 ja 40. Lisänumero 37. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Lomatonnin voittoyhdistelmä on Rio de Janeiro 32. Lomatonneja voitettiin kahdeksan kappaletta.