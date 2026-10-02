SDP:n Aki Lindén: Kokoomus, korjatkaa hallituksen syrjivä linjaus sen sijaan, että paikkailette sitä hyvinvointialueilla
3.10.2026 09:11:09 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Hallituksen aborttimaksuja koskeva linjaus on merkittävä yhdenvertaisuuskysymys, josta pääministeripuolue kokoomus kantaa vastuun, sanoo SDP:n kansanedustaja, erikoislääkäri Aki Lindén.
– Hallitus päätti vapauttaa lääketieteellisistä syistä tehdyt kirurgiset abortit leikkaus- ja toimenpidemaksusta, mutta naisen omasta tahdosta tehdyn, toimenpiteitä edellyttävän abortin osalta maksu peritään jatkossakin. Päätös erotella abortin hinta syyn perusteella on huolestuttava askel kohti menneisyyttä, ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta ongelmallinen.
– Tässä erottelussa ei ole kyse rahasta. Vain noin prosentti Suomessa tehtävistä aborteista vaatii toimenpiteen, ja näistäkin vain osa tehdään naisen omasta tahdosta. Jos myös nämä abortit vapautettaisiin leikkaus- ja toimenpidemaksusta, olisi kustannus valtiolle hyvin pieni, arviolta alle 15 000 euroa vuodessa. Onko tämä hallituksen mielestä liian suuri hinta maksettavaksi siitä, että aborttia tarvitsevia naisia kohdellaan tässä maassa yhdenvertaisesti, Lindén kysyy.
Lindén vetoaa vielä pääministeripuolueeseen, että tästä syrjivästä linjauksesta luovuttaisiin. Hän huomauttaa, että edes kokoomuksen omissa riveissä kaikki eivät tue tätä päätöstä.
– Monilla hyvinvointialueilla puolueen edustajat ovat lähteneet vaatimaan, että tätä linjausta ei tule ottaa käyttöön. Vaikuttaa siltä, että kokoomuksessa on herätty jälkijunassa päätöksen ongelmallisuuteen ja pyritään nyt paikkaamaan itse aiheutettua ongelmaa yksittäisillä alueilla.
– Tämä on toki hienoa, mutta vetoan silti kokoomukseen, että se asettuisi suoraselkäisesti puolustamaan arvojaan myös itse johtamassaan hallituksessa. Kokoomuksen puoluevaltuusto kokoontuu tänä viikonloppuna, joten puolueella on nyt mahdollisuus lähettää vahva viesti siitä, että yhdenvertaisuudesta ei voi tinkiä, Lindén päättää.
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Yhteyshenkilöt
Aki LindénKansanedustajaPuh:050 439 5553
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