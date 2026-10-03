Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Valtola: SDP ulottaisi veromoukarinsa maksussa oleviin eläkkeisiin

3.10.2026 11:00:40 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

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Kokoomuksen kansanedustaja Oskari Valtola arvostelee SDP:n puheiden ja keinojen ristiriitaa eläkekeskustelussa. SDP vakuuttaa, ettei se kävisi eläkeläisten taskulla, mutta on samalla valmis kiristämään eläkkeiden verotusta. Valtolan mukaan SDP:n vaihtoehto pienentäisi eläkeläisten käteen jääviä tuloja.

Oskari Valtola. Kuvaaja: Kimmo Falck.
Oskari Valtola. Kuvaaja: Kimmo Falck.

SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa, ettei SDP omassa sopeutusvaihtoehdossaan ”kävisi eläkeläisten taskulla”. Samalla hän kuitenkin kertoi olevansa valmis korottamaan eläkkeiden verotusta.

”Eläkeläisen toimeentulon kannalta ratkaisevaa on se, paljonko rahaa jää käteen. Veronkorotusten jälkeen sitä jää vähemmän. SDP siis itse tosiasiallisesti leikkaisi maksussa olevista eläkkeistä”, Valtola aloittaa.

Räsänen arvioi haastattelussa myös, ettei kokoomuksen esittämiä eläkejärjestelmään kohdistuvia sopeutustoimia voida toteuttaa leikkaamatta maksussa olevia eläkkeitä. Valtolan mukaan kritiikki ontuu.

”SDP syyttää kokoomusta eläkkeiden leikkaamisesta, vaikka me nimenomaisesti pyrimme löytämään keinot, joilla tämä vältetään. Samaan aikaan SDP itse esittää kylmästi veronkorotuksia eläkeläisille. Puheet ja teot eivät kohtaa”, Valtola jatkaa.

Kokoomus on esittänyt, että julkista taloutta vahvistava eläkeuudistus neuvotellaan ensisijaisesti kolmikantaisesti. Valtola kummeksuu SDP:n epäluottamusta työmarkkinaosapuolten kykyyn löytää ratkaisuja.

”Me luotamme työmarkkinaosapuolten kykyyn ratkaista vaikeitakin kysymyksiä. SDP on sen sijaan heittämässä hanskat tiskiin jo ennen kuin neuvottelupöytään on edes istuttu.” Valtola jatkaa.

Valtola muistuttaa, että eläkejärjestelmän kestävyyteen vaikuttavat muun muassa työurien pituus, työllisyys, eläkkeelle siirtyminen, eläkemaksut, rahastointi, sijoitustuotot sekä se, mistä eläkettä tulevaisuudessa karttuu.

”Keinoja on, ja ne on käytävä huolellisesti läpi. Olen varma, että ratkaisuja löydetään ilman, että maksussa oleviin eläkkeisiin joudutaan puuttumaan”, Valtola päättää.

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Kokoomuksen eduskuntaryhmä

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