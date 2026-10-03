Kokoomuksen Valtola: SDP ulottaisi veromoukarinsa maksussa oleviin eläkkeisiin

Kokoomuksen Aalto-Setälä: Myös poliitikkojen on osallistuttava säästötalkoisiin – hallintoneuvostot historiaan 3.10.2026 07:06:00 EEST | Tiedote

Kokoomuksen yhdeksän miljardin euron sopeutusohjelmassa säästöjä haetaan myös poliittisista päätöksentekorakenteista. Kokoomus esittää muun muassa valtionyhtiöiden hallintoneuvostojen lakkauttamista, joululahjarahakäytännön lopettamista. Myös valtionhallintoa tehostetaan ja päällekkäisiä toimintoja karsitaan. Tavoitteena on vähentää turhaa byrokratiaa ja saada veronmaksajien rahoille enemmän vastinetta ilman, että ihmisten palvelut heikkenevät.