Petteri Orpo Kansallisen Kokoomuksen puoluevaltuustossa: Pessimismi on parhaan tulevaisuuden pahin vihollinen

Puheessaan Orpo korosti, että Suomi tarvitsee ennen kaikkea luottamusta itseensä, työhönsä ja tulevaisuuteensa.

”Kyynisyys ei ole kansalaisvelvollisuus, eivätkä vaikeat ajat ole Suomen kohtalo. Pessimismi on parhaan tulevaisuuden pahin vihollinen. Suomi on hyvä maa, ja meillä on kaikki edellytykset menestyä myös tulevaisuudessa”, Orpo sanoi.

Orpo muistutti, että Suomen taloudesta on viime kuukausina saatu useita myönteisiä uutisia. Talous kasvaa, investoinnit lisääntyvät ja vienti vetää. Erityisen merkittävinä hän piti tuoreita työllisyyslukuja, joiden mukaan työllisten määrä on kasvanut ja työttömyys kääntynyt laskuun.

”Suomen Kuvalehti kutsui minua viime syksynä yksinäiseksi optimistiksi. Oppositio naljaili, että näen toivon siellä, missä sitä ei ole. Toivoni paremmasta huomisesta ei kuitenkaan ole katteetonta. Suomen talous kasvaa Euroopan nopeinta tahtia. Suomeen investoidaan ja vienti vetää. Suomalaisten ostovoima on vahvistunut koko vaalikauden ajan", Orpo luettelee.

Orpo korostaa, että puheet velkajarrusta irtautumisesta ovat äärimmäisen vaarallisia. Samalla Orpo vertasi kokoomuksen talouslinjaa muiden puolueiden vaihtoehtoihin. Kokoomus haluaa vahvistaa julkista taloutta ensisijaisesti menoja hillitsemällä ja kasvua vauhdittamalla, ei kiristämällä työn verotusta.

”On puolueita, jotka rahoittaisivat sopeutuksen veronkorotuksilla, ja on puolueita, jotka jättävät veronkorotuksille vähintään oven auki. Me kokoomuksessa haluamme leikata julkisista menoista, emme suomalaisten palkkapussista. Ahkeran suomalaisen palkkapussi ei saa olla seuraavan hallituksen säästökohde”, linjaa Orpo.

Orpo myös korosti, että työnteon, yrittämisen, kouluttautumisen ja vastuun kantamisen pitää aina kannattaa. Hänen mukaansa Suomen tulevaisuus rakentuu kasvun, työn ja mahdollisuuksien varaan, ei verojen kiristämiselle.

Orpo kuvasi kokoomusta optimistisena oikeistopuolueena, joka tunnistaa yhteiskunnan ongelmat mutta uskoo niiden olevan ratkaistavissa. Hän kannusti kokoomuslaisia luottamaan itseensä, toisiinsa ja Suomeen.

"Me saamme innostua. Me saamme tavoitella enemmän. Ja meillä on kaikki syyt luottaa itseemme ja toisiimme. Muistetaan, että huominen voi yllättää hyvälläkin", Orpo päättää.