Huominen voi yllättää hyvälläkin - Kokoomus käynnisti optimismikampanjan
3.10.2026 13:22:49 EEST | Kansallinen kokoomus | Tiedote
Kokoomus käynnisti tänään lauantaina 3.10.2026 kampanjan, joka haastaa suomalaiset katsomaan tulevaisuutta mahdollisuuksien kautta. Kokoomukselle optimismi ei tarkoita vaikeuksien kieltämistä, vaan luottamusta siihen, että omalla toiminnalla ja työllä voidaan asioita muuttaa paremmaksi.
Suomalaiseen mielenmaisemaan kuuluu perinteisesti ripaus pessimismiä. Kokoomuksen uudessa kampanjassa tuttu asetelma käännetään päälaelleen. Entä jos se joka kuuseen kurkottaa, näkeekin metsän paremmin? Entä jos huominen voikin yllättää hyvällä?
Kampanjan lähtökohtana on ajatus optimistisesta oikeistosta ja siitä, ettei Suomen huomista ole kirjoitettu valmiiksi. Vaikeat ajat eivät ole loppuelämän kohtalo. Parempi huominen rakennetaan teoilla, tavoitteilla ja uskolla ihmisten kykyyn saada aikaan hyvää. Kokoomukselle optimismi ei tarkoita vaikeuksien kieltämistä tai sitä, että kaiken uskotaan järjestyvän itsestään. Se tarkoittaa luottamusta ihmisiin ja siihen, että omalla toiminnalla, työllä, yrittämisellä ja päätöksillä voidaan muuttaa asioita paremmiksi.
– Kyynisyys ei ole kansalaisvelvollisuus, eikä Suomen kohtaloa ole niitattu ikuisen kituuttamisen polulle. Me suomalaiset olemme ennenkin rakentaneet hyvinvointia vaikeissa oloissa. Pystymme siihen myös nyt. Eteenpäin ei päästä, jos päätämme epäonnistua jo etukäteen, puoluesihteeri Maggie Keskinen sanoo.
Kampanjan ajatus pohjautuu Kokoomuksen pitkän aikavälin visioon Suomesta. Tavoitteena on yhteiskunta, joka antaa ihmisille vapautta rakentaa oman näköistään elämää ja luo mahdollisuuksia tehdä työtä, yrittää, oppia, uudistua ja onnistua. Samalla vapauteen kuuluu vastuu itsestä, toisista ja yhteiskunnasta. Hyvä yhteiskunta tarjoaa sekä tikapuita että turvaverkkoja.
– Optimismi ei ole vain sitä, että ”toivotaan ja toivotaan”. Parempi huominen ei synny pelkästä uskosta ja unelmista, vaan teoista ja tavoitteista. Meidän tehtävämme on rakentaa yhteiskuntaa, joka luo ihmisille mahdollisuuden onnistua, ei syitä lannistua. Suomessa on valtavasti osaamista, yritteliäisyyttä ja käyttämätöntä potentiaalia. Meidän pitää uskaltaa antaa sille tilaa, Keskinen sanoo.
Kampanja leikittelee suomalaisilla sananlaskuilla ja pessimistisellä itseironialla. Samalla suomalaisia kutsutaan pohtimaan omaa suhtautumistaan tulevaisuuteen: kannattaako pettyä varmuuden vuoksi? Vai saako omasta onnistumisestaan iloita ja kannattaako sittenkin kurkottaa kuuseen?
– Olemme aika hyviä kertomaan, mikä kaikki voi mennä pieleen. Nyt haluamme välillä kysyä toisinpäin: mikä voisi mennä oikein? Parempi Suomi ei synny vain politiikassa. Se syntyy ihmisistä, jotka uskaltavat tehdä, yrittää, keksiä uutta ja tavoitella parempaa, Keskinen sanoo.
Kampanjan rinnalla Kokoomus kertoo myös tällä hallituskaudella tehdyistä uudistuksista, että omista tavoitteistaan tuleville vuosille. Puolueen kesällä 2026 hyväksytyssä tavoiteohjelmassa "Vapaus onnistua, vastuu huolehtia" Kokoomuksen visiona on vapaampi, vakaampi ja vauraampi Suomi, joka on 2040-luvulle tultaessa saanut käyttöönsä.
Yhteyshenkilöt
Oskari NivalaViestintäpäällikköPuh:+358 400 563 884oskari.nivala@kokoomus.fi
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