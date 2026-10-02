SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Mikään määrä Orpon optimismia ei muuta matematiikkaa
3.10.2026 14:27:11 EEST | SDP | Tiedote
Kokoomus yrittää esiintyä velkajarrun vartijana, vaikka puolue on itse rikkonut parlamentaarisen velkajarrusopimuksen henkeä omalla talouspolitiikallaan. Nyt kokoomus esittelee yhdeksän miljardin euron leikkauslistaa, mutta jättää suomalaisille kertomatta listan suurimpien leikkausten todelliset vaikutukset.
– Kokoomus yrittää esiintyä velkajarrupuolueena, vaikka se on itse heittänyt velkajarrusopimuksen vessanpöntöstä alas. Nyt meille tuodaan lista, jossa puhutaan miljardeista, mutta jätetään kertomatta, mitä ne tarkoittavat suomalaisille. Vastuun välttelyä ja kyvyttömyyttä vastata aiheellisiin kysymyksiin puolueen omista linjauksista, SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar sanoo.
– Kokoomuksen viesti kertoo paljon. Nostetaan yksittäisiä pieniä leikkauskohteita ja jopa eduskunnan joululahjarahoja. Samaan aikaan kaksi miljardia sotesta ja kaksi miljardia eläkejärjestelmästä ovat paljon suurempia kysymyksiä. Niistä kokoomus kertoo huomattavasti vähemmän.
Razmyarin mukaan kokoomuksen eläkeleikkauksissa on sama ongelma kuin koko leikkauslistassa: suuret luvut ilmoitetaan, mutta keinot jäävät auki.
– Orpo yrittää poliittista spagaattia. Jos jokin kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin Orpon mahdoton eläkeyhtälö. Kokoomus sanoo leikkaavansa eläkejärjestelmästä kaksi miljardia. Orpo vakuuttaa, ettei maksussa oleviin eläkkeisiin kosketa, ja sysää ratkaisun kolmikannan pöytään. Kolmikanta löytää ne varmaan sitten jostain.
– Olennaista on myös se, miten kaksi miljardia eläkkeistä kanavoidaan valtiontalouden hyväksi? Tähän Orpo ei ole vastannut. Raha ei itsestään siirry valtion kassaan. Se jää eläkejärjestelmään, ellei samalla tehdä ratkaisuja, joilla se kanavoidaan valtiontalouden vahvistamiseksi. Tästä Orpo ja kokoomus ovat edelleen velkaa suomalaisille vastauksen.
– Sama epämääräisyys pätee kahden miljardin soteleikkauksiin. Hyvinvointialueet löytävät nekin varmaan myös jostain. Ei miljardiluokan leikkaustavoite muutu suunnitelmaksi sillä, että vastuu niiden toteuttamisesta siirretään muille.
Razmyar pitää kokoomuksen toimintaa erityisen ristiriitaisena suhteessa palkansaajajärjestöihin.
– On härskiä, että ensin neljä vuotta lyödään palkansaajajärjestöjä kuin vierasta sikaa ja sitten samat järjestöt kutsutaan pöytään ratkaisemaan kokoomuksen kahden miljardin eläkeleikkaus. Ensin kokoomus tekee leikkauslistan ja sitten muut saavat keksiä, miten se toteutetaan.
Razmyarin mukaan kokoomuksen miljardipuheiden rinnalla on syytä katsoa myös hallituksen politiikan tuloksia.
– Suomalaisia huolestuttavat Euroopan korkein työttömyys ja julkisen talouden tila. Tähän kokoomus vastaa uudella miljardilistalla, jonka toteutuksesta se ei itsekään pysty kertomaan kunnolla.
– Optimistinen viesti siitä, että kyllä tämä tästä ja säästöjä löytyy jostain, ei enää mene suomalaisille läpi. Todistustaakka on kokoomuksella. Jos kokoomus haluaa suomalaisilta hyväksynnän yhdeksän miljardin leikkauksille, sen pitää kertoa avoimesti, mistä rahat tulevat, keihin vaikutukset kohdistuvat ja miten ne vahvistavat valtiontaloutta. Mikään määrä Orpon optimismia ei muuta faktoja eikä matematiikkaa.
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Yhteyshenkilöt
Nasima RazmyarSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Eduskunta-avustaja Merja Pulliainen p. +358 50 306 1120
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SDP
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