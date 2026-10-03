Kokoomuksen Marttinen: Onko keskustan näkemys kasvupolitiikasta yli 2,5 miljardin veronkorotukset?

”Suomen talous on viimein kääntynyt vahvaan kasvuun. Nyt poliitikkojen tulisi tähdätä siihen, että se jatkuu tulevaisuudessakin. SDP, vasemmistoliitto ja nyt myös keskusta ovat esittäneet miljardiluokan veronkiristyksiä, jotka olisivat pois yrityksien investoinneista ja kotitalouksien kulutuksesta ja siten kasvusta. Miksi vasemmisto-oppositio haluaa jarruttaa Suomen talouskasvua?” Marttinen kysyy.

Kokoomus on esittänyt uskottavan vaihtoehdon, jolla Suomen julkinen talous saataisiin tasapainoon ilman veronkorotuksia.

”Kokoomuksen linja on selkeä: työnteon ja yrittämisen pitää olla Suomessa kannattavaa. Olemme jo yksi maailman kireimmin verotetuista maista, eivätkä ongelmamme ratkea verotaakkaa kasvattamalla. Erityisesti työn verotusta pitää pikemminkin pyrkiä edelleen keventämään. Kun ihminen saa pitää enemmän ansaitsemastaan lisäeurosta, töitä myös tehdään enemmän. Se on kaikkein yksinkertaisinta kasvupolitiikkaa”, Marttinen jatkaa.

Marttinen ei ole toistaiseksi vakuuttunut keskustan esittämästä vaihtoehdosta.

”Keskustalla on toistaiseksi ollut tarjolla hallinnon ja virastorakenteiden uudistuksia, joiden säästöpotentiaali on vähintäänkin epävarmaa ja toteutus hankalaa. Nyt virastojen ja hallintovirkamiesten hajasijoittamisen lisäksi tarjolla on myös yli 2,5 miljardia euroa lisälaskua suomalaisille yrittäjille ja kotitalouksille. Keskustaa ei erota vasemmistopuolueista kuin suurennuslasilla”, Marttinen jatkaa.

Marttisen mukaan sopeutustoimien rinnalle tarvitaan myös kasvutoimia. Marttinen johtaakin kokoomuksen kasvuohjelmatyötä, joka täydentää aiemmin julkaistua sopeutusohjelmaa.

”Ei Suomi tietenkään pelkällä säästämisellä oikene. Kokoomus tulee vielä syksyn aikana esittelemään ratkaisut, joilla Suomeen saadaan enemmän työpaikkoja, enemmän menestyviä yrityksiä ja enemmän vaurastumisen mahdollisuuksia jokaiselle suomalaiselle. Velkajarru tarvitsee rinnalleen kasvukaasun”, Marttinen päättää.