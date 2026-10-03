Kokoomuksen Marttinen: Onko keskustan näkemys kasvupolitiikasta yli 2,5 miljardin veronkorotukset?
3.10.2026 14:45:48 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen esittää, että edessä olevasta julkisen talouden sopeuttamisesta noin kolmasosa tehtäisiin veronkorotuksilla. Kokoomuksen kasvuohjelman valmistelusta vastaava työministeri Matias Marttinen huomauttaa, että keskustan linja tarkoittaisi jopa yli 2,5 miljardin euron veronkiristyksiä, jotka olisivat myrkkyä talouskasvulle.
”Suomen talous on viimein kääntynyt vahvaan kasvuun. Nyt poliitikkojen tulisi tähdätä siihen, että se jatkuu tulevaisuudessakin. SDP, vasemmistoliitto ja nyt myös keskusta ovat esittäneet miljardiluokan veronkiristyksiä, jotka olisivat pois yrityksien investoinneista ja kotitalouksien kulutuksesta ja siten kasvusta. Miksi vasemmisto-oppositio haluaa jarruttaa Suomen talouskasvua?” Marttinen kysyy.
Kokoomus on esittänyt uskottavan vaihtoehdon, jolla Suomen julkinen talous saataisiin tasapainoon ilman veronkorotuksia.
”Kokoomuksen linja on selkeä: työnteon ja yrittämisen pitää olla Suomessa kannattavaa. Olemme jo yksi maailman kireimmin verotetuista maista, eivätkä ongelmamme ratkea verotaakkaa kasvattamalla. Erityisesti työn verotusta pitää pikemminkin pyrkiä edelleen keventämään. Kun ihminen saa pitää enemmän ansaitsemastaan lisäeurosta, töitä myös tehdään enemmän. Se on kaikkein yksinkertaisinta kasvupolitiikkaa”, Marttinen jatkaa.
Marttinen ei ole toistaiseksi vakuuttunut keskustan esittämästä vaihtoehdosta.
”Keskustalla on toistaiseksi ollut tarjolla hallinnon ja virastorakenteiden uudistuksia, joiden säästöpotentiaali on vähintäänkin epävarmaa ja toteutus hankalaa. Nyt virastojen ja hallintovirkamiesten hajasijoittamisen lisäksi tarjolla on myös yli 2,5 miljardia euroa lisälaskua suomalaisille yrittäjille ja kotitalouksille. Keskustaa ei erota vasemmistopuolueista kuin suurennuslasilla”, Marttinen jatkaa.
Marttisen mukaan sopeutustoimien rinnalle tarvitaan myös kasvutoimia. Marttinen johtaakin kokoomuksen kasvuohjelmatyötä, joka täydentää aiemmin julkaistua sopeutusohjelmaa.
”Ei Suomi tietenkään pelkällä säästämisellä oikene. Kokoomus tulee vielä syksyn aikana esittelemään ratkaisut, joilla Suomeen saadaan enemmän työpaikkoja, enemmän menestyviä yrityksiä ja enemmän vaurastumisen mahdollisuuksia jokaiselle suomalaiselle. Velkajarru tarvitsee rinnalleen kasvukaasun”, Marttinen päättää.
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Yhteyshenkilöt
Matias MarttinenTyöministeri, kansanedustaja
Satakunnan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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