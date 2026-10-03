SDP lupaa: Nykyisiin eläkkeisiin ei kosketa

– SDP:n viesti eläkeläisille on kristallinkirkas: nykyisiin, maksussa oleviin eläkkeisiin ei kosketa. nyt pääministeri Orpon on selvin sanoin vastattava suomalaisille, mistä kokoomuksen tavoittelemat kahden miljardin leikkaukset eläkkeisiin sitten otetaan. Kaksi miljardia ei ilmesty tyhjästä, eikä pääministeri voi piiloutua tässä kysymyksessä kolmikannan selän taakse, Malm sanoo.

Kokoomus on asettanut eläkejärjestelmän uudistamiselle kahden miljardin euron leikkaustavoitteen. Orpo on nostanut esiin esimerkiksi eläkkeen kertymisen muuttamisen opiskelu- ja työttömyysajoilta, mutta tämä ei alkuunkaan ratkaise kokoomuksen ilmoittamaa leikkaustavoitetta. Konkreettisten keinojen valmistelun kokoomus jättää kolmikannan tehtäväksi.

– Tässä on Orpon mahdoton eläkeyhtälö. Toisella kädellä kokoomus vaatii kaksi miljardia euroa leikkauksia ja toisella vakuuttaa, ettei maksussa oleviin eläkkeisiin kosketa. Sitten kolmikannan pitäisi taikoa jostain keinot, joilla nämä lupaukset saadaan yhtä aikaa toteutettua. Ei vastuu kokoomuksen omasta kahden miljardin leikkaustavoitteesta katoa sillä, että pallo heitetään työmarkkinajärjestöjen pöydälle, Malm sanoo.

– Pääministerille yksi hyvin yksinkertainen kysymys: mistä ne rahat tulevat? Jos kokoomus haluaa leikata eläkejärjestelmästä kaksi miljardia euroa, sen pitäisi pystyä kertomaan myös miten. Nyt suomalaisille kaupataan yhtälöä, jossa kaikki muka voittavat: eläkejärjestelmästä leikataan miljardeja, mutta kenenkään eläkkeisiin ei kosketa. Ei näin vakavaa asiaa voi hoitaa toivepuheilla, Malm jatkaa.

Orpo kertoi tänään, että eläkeiän ripeämpää nostamista on myös tarkasteltava.

– Kokoomus näyttää kannattavan eläkeiän nostamista. Kun maksussa oleviin eläkkeisiin ei kuulemma kosketa, kokoomus hakee säästöjä siitä, että suomalaiset ovat pidempään töissä ja odottavat eläkkeelle pääsyä kauemmin. Tätäkö kokoomus tarkoittaa kahden miljardin säästötavoitteellaan? Orpon on lopetettava ympäripyöreä puhe ja vastattava suoraan: haluaako kokoomus nostaa eläkeikää, Malm kysyy.

Malmin mukaan kokoomuksen tänään julkistama optimismilinja ei muuta sitä todellisuutta, jossa suomalaiset elävät.

– Kokoomus voi julistaa optimismia, mutta höttöiset optimismipuheet eivät maksa eläkeläisen vuokraa, lääkkeitä tai ruokakaupan laskua. Tavallisia suomalaisia ei lohduta se, että hallitus puhuu, kuinka hienosti Suomella menee, jos samaan aikaan rahat ei riitä arjen kustannuksiin ja pöydällä on kahden miljardin euron leikkaus eläkejärjestelmään.

– Kokoomuksen ongelma on se, että sen puheet ja teot eivät kohtaa. Eläkeläiset tarvitsevat nyt vastauksia, eivät lisää siloteltua puhetta. Orpon pitää kertoa suomalaisille, mistä kokoomuksen kaksi miljardia aiotaan ottaa ja kenen vastuulle lasku lopulta lankeaa, Malm päättää.